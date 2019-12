Este es el plan del Valencia CF para los fichajes del mercado de invierno

En un cóctel con la prensa que sigue habitualmente la información que genera diariamente el Valencia CF, el presidente del club de Mestalla, Anil Murthy, ha confirmado que "es posible" que haya fichajes en el próximo mercado invernal. Murthy informó también de la reunión que el propietario del club blanquinegro mantuvo ayer lunes por la mañana con el entrenador Albert Celades, y como ya hizo el pasado viernes en la Junta de Accionistas del club, Murthy mostró su optimismo ante la posibilidad de que en las próximas fechas se puedan anunciar alguna de las renovaciones que el Valencia CF tiene en marcha, sobre todo las de Ferran Torres y Carlos Soler.

En cuanto a las renovaciones de Soler y Ferran, hay novedades sustanciales. Durante la mañana de ayer hubo una reunión en la Ciudad Deportiva entre los representantes del futbolista, la empresa Promosport, y el presidente Anil Murthy y según ha podido saber SUPER, el acuerdo está muy cercano hasta el punto, que en las próximos días, incluso horas, se podría anunciar de manera oficial la ampliación de contrato del centrocampista canterano por dos temporadas más. El contrato de Soler termina en junio de 2021 por lo que en cuanto se oficialice la ampliación y mejora contractual, lo hará en 2023.

Pero volvamos a las palabras de Anil, porque en ellas desliza que este fin de semana Peter Lim y Celades han perfilado el futuro deportivo inmediato del equipo y que la decisión firme del Valencia CF es mejorar la plantilla: "Desde la última reunión con Celades, Peter Lim ha hablado algunas veces con él por teléfono pero ha querido aprovechar su presencia en València para hablar con el entrenador para valorar un poco el tema de la plantilla, como va deportivamente, sus necesidades€ porque ya entramos en enero y hay que trabajar otra vez para retocar un poquito. Todo el mundo sabe que estamos trabajando en la renovación de Ferran y Soler, y otras renovaciones, y espero que pronto vamos a tener novedades muy buenas para la afición". Ante estas palabras, la pregunta era evidente: "¿Presidente, en enero puede haber algún fichaje?". Y esta es la respuesta: "Estamos valorando con Celades la situación porque ahora vamos a jugar en octavos de final y hay que ver las necesidades del equipo. Es posible". Algo similar dijo el propio Albert Celades el pasado domingo, tras el partido ante el Real Madrid. El técnico confirmó la información que ya desvelaba este periódico la semana pasada, es decir, que el Valencia CF acudirá al mercado de invierno para tratar de mejorar la plantilla. "Estamos muy contentos con la plantilla, pero estamos abiertos a mejorar las cosas. Hay gente del club que sigue a los jugadores y cuando creamos que hay una buena opción tenemos que estar abiertos".

Y los retoques de los que habla el presidente, y la mejora de plantilla a la que se refiere Celades son, prioritariamente, un lateral derecho. El Valencia CF se ha metido en los octavos de final de la Liga de Campeones y el objetivo del club es confeccionar una plantilla más competitiva. Y en este sentido, el señalado es el portugués Thierry Correia. No se trata de que Celades no confíe en las prestaciones y futuro del joven lateral derecho, se trata de que para esa posición quiere un futbolista de rendimiento inmediato, es más, si puede ser, un futbolista con vitola de titular desde el primer día y que libere además a Daniel Wass de jugar en esa posición, que no es la suya y que lo hace, por definirlo de una manera, en forma de servicio al equipo. El Valencia CF está buscando un lateral derecho de nivel y una salida para Correia para que pueda tener los minutos que no tiene en la actual plantilla de Celades dado el alto nivel de exigencia que se ha propuesto el club: Llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones y volver a clasificarse entre los cuatro primeros de la Liga para disputar la temporada que viene de nuevo la máxima competición continental. La prioridad es un lateral derecho pero también se trabaja en otra dirección: un defensa central de perfil zurdo con buena salida de balón. Si bien, el Valencia CF está ahora metido de lleno en el fichaje del lateral derecho hasta el punto que la intención es que pueda estar a las órdenes de Celades a principios del mes de enero.

En este sentido, y tras el visto bueno de Peter Lim, el Valencia CF ya está manos a la obra y este martes y miércoles hay previsto un viaje para que empiecen las negociaciones por el lateral elegido para la banda derecha. La visita de Peter Lim y su consentimiento al plan para reforzar la plantilla de cara a la segunda parte de la temporada con el horizonte inmediato de los octavos de final de la Champions, han precipitado los acontecimientos y el club se ha puesto manos a la obra para fichar cuanto antes.