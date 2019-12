Lo que más preocupa a Celades del Atalanta

El técnico del Valencia CF, Albert Celades, ha analizado la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Atalanta. El catalán destaca que es "un equipo que es máximo goleador de la Serie A, con un gran potencial ofensivo" y que "está jugando con tres centrales, dos delanteros de muy buen nivel como Muriel y Papu Gómez. El entrenador, eso sí, pide cautela: "Tenemos que ser muy cautos, pero que no nos confunda nada, parece que nos ha tocado un rival fácil€ No es así, la realidad es que a este nivel no hay nada fácil. Si han pasado de grupo es por algo". Estas fueron sus declaraciones:



Análisis del sorteo y del rival.

A los entrenadores todos los equipos nos parecen difíciles, vamos a jugar contra un Atalanta BC que se clasificó el año pasado para la Champions, que lucha por posiciones europeas, un equipo que es máximo goleador de la Serie A, con un gran potencial ofensivo y que nos pondrá en dificultades, como no puede ser de otra manera cuando uno llega a estas alturas de la Champions.

Este equipo siempre da la cara, lo hará también en octavos de Champions.

La realidad es la que es, estamos satisfechos de ese rendimiento, esa competitividad que estamos viendo ante cualquier rival. El sorteo ha sido hace un rato, falta muchísimo para el partido, vamos a ver cómo llega uno a afrontar ese partido, en qué condiciones estamos, con qué jugadores contamos€ todavía queda muchísimo para eso, es anticipar demasiado.

¿Cómo es el Atalanta?

Nos tenemos que poner en profundidad, pero lo que conocemos es que es un equipo muy físico, con un gran potencial ofensivo, es el que más goles lleva en su liga, está jugando con tres centrales, dos delanteros de muy buen nivel como Muriel y Papu Gómez. Es importante ver cómo llegamos nosotros a esos partidos.

El Atalanta va a exigir la mejor versión del Valencia CF, ha logrado siete de nueve puntos en la segunda vuelta de la fase de grupos.

Sí, es un equipo que ha ido de menos a más, el último partido le dio el pase gracias a una gran victoria. Es un equipo con un entrenador de hace tiempo, con automatismos muy claros y que está haciendo una buena temporada. Poco a poco vamos a ir conociéndolo, analizándolo para tener la mejor información posible cuando llegue el enfrentamiento.

El Valencia vuelve a San Siro, un estadio que nos debe una.

Ojalá, ojalá podamos tener un buen resultado, tenemos que ser muy cautos, pero que no nos confunda nada, parece que nos ha tocado un rival fácil€ No es así, la realidad es que a este nivel no hay nada fácil. Si han pasado de grupo es por algo.

El apoyo de la afición ha sido clave hasta la fecha, también lo será en esa eliminatoria en la que el Valencia CF jugará la vuelta en Mestalla.

La dificultad de pasar a los octavos ha sido muy difícil, era algo muy importante para el club, para los jugadores, para sus carreras. Es una gran alegría, la afición nos ha ayudado mucho como en Ámsterdam. En casa necesitamos el apoyo de la gente. Contra el Real Madrid vivimos un apoyo fantástico, en momentos de dificultad nos ayudó a seguir. Nos gustaría tener siempre un ambiente como el de ayer. La gente sabe del esfuerzo que están haciendo los jugadores por que todo salga bien, uno puede jugar mejor o peor, pero el rendimiento, lo que están dando€ eso es lo que la gente quiere.

Siempre se habla del mérito del equipo, pero también es mérito de Celades.

Estoy muy contento, llegamos en una situación difícil, fue todo muy rápido, hemos intentado llevarlo a cabo todo con la máxima normalidad, hacer nuestro trabajo, convencer a los jugadores de que podían y intentar ayudar. Los principales protagonistas son los jugadores. Tenemos que hacer un último esfuerzo del año contra el Real Valladolid.