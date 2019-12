La soberbia del presidente del Atalanta pica al vestuario del Valencia

Quedan más de dos meses para que arranque la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Atalanta y los ánimos ya andan caldeados. Las declaraciones del presidente del Atalanta, Antonio Percassi, no han sentado del todo bien en el vestuario del Valencia. El máximo mandatario italiano aseguró a la finalización del sorteo de la Champions League que "el Valencia es un regalo de Navidad» para ellos. «Es un grandísimo regalo de Navidad. Honestamente, era el rival ideal para nosotros», dijo en declaraciones a 'Sky Sport'.

Unas osadas palabras, para algunos soberbias, que nada tiene que ver con el respeto y la humildad al conjunto de Bérgamo con la que Anil Murthy, Jorge López, Albert Celades, Jaume Domènch y Ricardo Arias analizaron al rival en todas y cada una de sus reacciones al sorteo de Nyon. La plantilla cree que, como muchas cosas que se dicen en el fútbol, es una declaración «peligrosa» que se puede «envenenar» en contra del Atalanta. Hay frases fatídicas que con el paso del tiempo se rescatan y hasta sirven de motivación extra. El regalo de Navidad puede ser una de esas.

n Algunos jugadores la leyeron en sus móviles antes de salir de la ciudad deportiva de Paterna. A otros les llegó más tarde. Desde dentro se comprende la satisfacción del presidente del Atalanta por evitar rivales teóricamente con mayor potencial como el Liverpool, el Barcelona, el Manchester City, París Saint Germain o Bayern Múnich, pero no se comparten las formas. Parece un menosprecio cuando a lo mejor seguramente ni siquiera quería serlo. La realidad es que podía haber dicho lo mismo de otra forma, tal y como hicieron todos los protagonistas que hablaron por parte del Valencia y que, lógicamente, también estaban contentos por el sorteo después de evitar al Tottenham o al Borussia Dortmund.

La historia del fútbol está repleta de este tipo de declaraciones fruto de la euforia o la soberbia de dirigentes, técnicos o los propios jugadores. En este caso parece claro que son como consecuencia del entusiasmo del Atalanta por haber evitado a los 'cocos'. No parece que haya maldad. La prueba es que el resto de declaraciones de Percassi van en la línea de los valencianistas. «Estar en Nyon es una emoción única. El Valencia es un equipo fuerte y nos espera un reto complicado. Ellos tienen mucha experiencia. Hemos evitado a los más grandes, pero sigue siendo un partido complicado, esperemos competir bien. Después de perder 4-0 el primer partido contra el Dinamo Zagreb solo un loco podía imaginar que llegaríamos aquí. Después de los primeros tres partidos estábamos casi fuera, pero luego logramos avanzar», concluyó.

Desde el chorreo a la cola del león

Muchos protagonistas han sido víctimas de sus propias palabras a lo largo de la historia. Una de las más celebres, también en octavos de la Champions, salió de boca del entonces presidente del Real Madrid a las puertas de una eliminatoria contra el Liverpool. «Aquí ganamos 3-0 y allí les vamos a chorrear». El chorreo fue para él. Diego Armando Maradona subestimó a Alemania en el Mundial de Sudáfrica. «Los alemanes sólo saben correr». Los argentinos fueron humillados 4-0. También retumbaron en San Mames unas declaraciones del entonces presidente del Sevilla José María Del Nido en las semifinales de Copa de 2009. «Nos comeremos al león desde la melena a la cola». El Athletic barrió (3-0) a los hispalenses. Y, como no, Cristiano Ronaldo. El portugués desafió al Barcelona después de ganar 0-8 en Almería. «A ver si nos meten ocho a nosotros». Le acabaron metiendo cinco.

Pasando por Villarroel y Machín

Por no hablar de la famosas declaraciones del expresidente del Levante Pedro Villarroel en 2005. «Lo siento por mi amigo Mateo Alemany, pero el Mallorca ya es equipo de Segunda División». El Ciutat descendió y Son Moix celebró la permanencia. En clave valencianista es imposible no acordarse del entonces entrenador del Sevilla Pablo Machín tras la remontada al Getafe. «Me llamó la atención ver como los futbolistas de un equipo como el Valencia celebraban el pase con la afición que parece que habían ganado la Copa». Un mes y medio fue destituido. En el fútbol casi siempre es mejor tener cerrada la boca.