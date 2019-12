ADU asegura que el Valencia empezará LaLiga en el nuevo Mestalla en 2022

ADU Mediterráneo ha confirmado que el Nuevo Estadio de Mestalla estará listo para la temporada 2022/23 y que la sociedad 'edificios Mestalla' se encargará del terciario. Su presidente, José Luis Santa Isabel, asegura que han renovado hasta marzo el compromiso de la compraventa de Mestalla con el objetivo de que el proyecto siga adelante con las fechas previstas. "En julio de 2022 se tienen que dar dos circunstancias. Que el Valencia haya terminado su estadio. Una vez terminado el mecanismo económico liberará las parcelas y nos dará el uso de las parcelas. El contrato ya estará firmado previamente. Ellos van a empezar LaLiga 2022-2023 en su nuevo campo", confirmó.

En este sentido, José Luis Santa Isabel aseguró que el Valencia no ha presentado garantías de que se cambiará de estadio para la temporada 2022-2023. "No ha presentado una garantía. Hay una penalización si no se cumpliera. Es un proceso que no es independiente. Estamos juntos. Para que ellos puedan venderlos, el proyecto de reparcelización debe estar aprobado y deben poder liberar Mestalla en 2022. Si no llegan a julio de 2022 habrá una penalización pero es algo que no contemplamos". Según ADU, "372 personas han pagado ya. El precio medio es de 4.000 euros el metro cuadrado", detalló.

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ya anunció en la Junta General de Accionistas del viernes que "el Valencia está más cerca que nunca de inaugurar el nuevo estadio para la temporada 2022-2023". "Esta semana hemos recibido por parte de ADU la oferta vinculante para nuestro ilusionante proyecto: la venta de Mestalla que nos permitirá construir el nuevo estadio. ADU ya encontró el operador del terciario que hace viable su oferta. Por eso vamos a renovar hasta marzo la exclusividad con ADU. Solo falta un último impulso por parte de las administraciones locales y regionales para llevar a cabo un proyecto excelente, no solo para el VCF y los cooperativistas, sino también para la ciudad y la Comunidad Valenciana", explicó.