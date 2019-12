Atalanta: Diosa que baila al ritmo del 'Papu'

El único precedente que existe con la Atalanta es el Trofeo Taronja de 2017. El 11 de agosto de ese año el Valencia perdió en casa por dos goles a uno con el conjunto de Lombardía, región del nordeste de Italia. El gol valenciano lo anotó Rúben Vezo mientras que para los de Bérgamo marcaron Rafael Tolói y el 'Papu' Gómez. Este escurridizo argentino de 31 años y apenas 1,64 de altura es la principal estrella de una humilde escuadra que lleva dos años plantando cara a los grandes del Calcio, conducida por un entrenador valiente, Gian Piero Gasperini. Escorado a la izquierda, el 'Papu' hace jugar a toda la Atalanta. Participa, combina, traspasa líneas y llega al área con la calidad de un definidor notable.

[Vídeo: Así es el bailecito del Papu Gómez]

Entre las proezas de la Atalanta está la de estar en octavos, pese a perder los tres primeros encuentros del grupo C. En la quinta jornada los de Gasperini estrenaron su casillero de victorias ante el Dinamo de Zagreb del joven español Dani Olmo. Para los aficionados bergamascos el desplazamiento a Milán, a 60 kilómetros, es sencillo. Ese 26 de noviembre la Atalanta venció por dos goles a cero y reunió en la grada a cerca de 29.000 seguidores. En la ida de octavos contra el Valencia la presencia de tifosi será más elevada con la motivación de seguir haciendo historia en su primera participación Champions. La prueba fue el enfrentamiento con el City de Pep Guardiola en la cuarta jornada, heroico empate a uno que les dio el primer punto en la cuarta jornada. A pesar de que se nota que no juegan en casa, la pasión de todo Bérgamo, volcado con el equipo, envuelve con calor a la 'Diosa'. Así llaman también a este equipo por el rostro en su escudo de Atalanta, divinidad de la mitología griega.

Remontada en Champions

La Atalanta es. Los nerazzuri –la primera equipación es igual que la del Inter–. Y esta temporada, pese a la exigencia de la Champions , los de Bérgamoen la zona alta del Calcio. Son sextos, a cuatro puntos de la zona de Champions League . Competición en la que esta temporada se impusieron en la lucha por el segundo lugar de un grupo dominado con tiranía por el Manchester City. Fue mejor que el siempre difícil Shakhtar y el Dinamo.

Los lombardos no lograron ni un sólo punto en los tres primeros partidos, incluso, cayeron goleados en Manchester y Zagreb. Sin embargo, el corazón de este equipo –una de sus principales virtudes– le mantuvo con vida. La remontada empezó en el empate con el City (1-1) ante 34.000 seguidores en San Siro, para proseguir con la victoria sobre el Dinamo y terminar con un contundente 0-3 en Donestsk con los tantos de Timothy Castagne, valioso lateral capaz de jugar en los dos flancos, el enganche croata Pasalic y el carrilero zurdo Gosens. La semana pasada el destino se alió con los pupilos de Gasperini. En Ucrania el Shakhtar se había adelantado, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Más tarde, los italianos sí se pusieron por delante después de que el videoarbitraje validase el 0-1 de Castagne en el minuto 68 tras unos instantes de incertidumbre.

Club centenario –en octubre cumplirá 113 años de vida–, la Atalanta es un novato en la Champions. Pese a su inexperiencia, la ausencia de presión en los italianos los convierte en un rival al que debe respetarse al máximo. Por supuesto, también la continuidad del bloque. Luis Muriel, ex del Sevilla, y el ucraniano Malinovskiy son de los pocos cambios que puede sufrir el once de Gasperini en una comparación con el curso pasado. Las amenazas principales de la Atalanta se hallan en su ataque, notable en un doble registro. Tanto en estático como en velocidad para correr al espacio.



Jugadores «muy físicos»

Jorge López, secretario técnico valencianista, analiza así a la Atalanta: «Es un rival desconocido para la gente que no esté dentro del fútbol, pero complicado, que tiene jugadores muy físicos y juega de una manera muy definida y no tenemos que fiarnos. Es un rival más difícil de lo que parece, son jugadores muy fuertes, físicos y no va a ser una eliminatoria fácil, aunque confío en que podemos pasar. Si estamos bien tenemos la oportunidad de estar en cuartos». La intensidad a la que se refiere Jorge López se evidencia en un adversario que apenas dejará moverse a Dani Parejo, fruto de una idea que se caracteriza por marcas individuales a toda cancha.



Fábrica de hacer goles

El revolucionario conjunto de Gasperini acabó la Serie A 18/19 como el más goleador de Italia. Acumularon 77 dianas, tres más que el Napoli y siete más que la Juve, los dos primeros. Por estilo la Atalanta encaja entre las preferencias del Valencia. Renovadora en Italia, es atrevida, presiona arriba, juega con ritmo, tiene verticalidad y genera llegadas a gol desde segunda línea. Con carriles incisivos como Hans Hateboer, que estuvo en la agenda blanquinegra, Gosens y Castagne. Freuler y De Roon lanzan la transición.

Los responsables de que la 'Diosa' mantenga un enorme caudal goleador –sigue siendo, empatado con la Lazio, el equipo con más gol de Italia, con 38 en 16 jornadas– son varios y bien repartidos: Muriel, Ilicic, Pasalic, 'Papu' o Zapata, al que Gasperini recuperará a mediados de enero de una lesión para dotar a los suyos de más presencia y cuerpo en la zona del '9'. En defensa sufren, liberando más espacios de lo habitual en Italia, pero está claro que a esta Atalanta no le falta gol.