El 'bailecito' del 'Papu' Gómez

Hace un par de años Alejandro Gómez, mediapunta ofensivo de la Atalanta, próximo rival en la Champions del Valencia CF, popularizó un 'bailecito' que se hizo viral en las redes sociales. El propio jugador explicó en el canal de televisión TyC Sports los orígenes de tan peculiar festejo.

"Me puse yo a bailar en el vestuario en broma con Marco Borriello, un delantero italiano que jugaba en Atalanta hace dos años atrás, y me filmó. Y él tiene muchísimos seguidores en Instagram y levantó vuelo. Se hizo viral. Y después vinieron tres chicos, que se llaman Gil Autogol, que son Youtubers de Italia. Y para el verano europeo me propusieron hacer el videoclip de la canción con un muchacho cubano. Así que nos pusimos hacer la canción y explotó todo".

Según dijo el 'Papu', el baile tiene fines benéficos: "Quiero aclarar que todo el tema de la canción va a beneficio. Yo soy padrino de una fundación de chicos discapacitados, una Academia en Bérgamo, que está en toda Italia, que son chicos discapacitados que juegan al futbol. Y, bueno, todo lo recaudado va con ellos, con las canciones que se descargan por Internet". En Youtube el vídeo tiene más de 40 millones de visitas.