Joao Cancelo, el primero de la lista del Valencia CF para enero

El nombre de Joao Cancelo está subrayado en la lista de laterales derechos que maneja el club para reforzar la posición de cara a la segunda parte de la temporada. Es un movimiento complejo, pero no es imposible. La posibilidad de contar con el portugués complace a Celades y cumple con todas las prioridades que se habían marcado los técnicos. Sería una cesión, no taponaría a Cristiano Piccini a medio plazo y cuadraría a Daniel Wass como alternativa para la defensa y el centro del campo, para actuar por dentro y por fuera. Entraría Cancelo y saldría Thierry Rendall Correia, también cedido. Joao es consciente de que la opción existe y la oportunidad de volver a València también le satisface. Su papel en el Manchester City no es el esperado y la condición es definitiva, más todavía en año de Eurocopa.

Cancelo depende de una obra de ingeniería de enorme altura en el mercado. El portugués está sobre la mesa y es la que más gusta, aunque no es una vía única, como ha informado SUPER. El equipo de ojeadores que Jorge López comanda ha trabajado más alternativas, de la mano de Celades, que ha insistido en un futbolista capaz de responder a la exigencia del Valencia CF de inmediato, que no necesite un proceso de adaptación largo. La intención es que pueda ayudar pronto con la Supercopa, la Copa y LaLiga hasta mediados de febrero, cuando llegará la Champions. Tiene que –intentar– mejorar a Wass y tiene que facilitar la entrada progresiva de Piccini en el equipo.



Ya pudo llegar desde el Inter

El contexto recuerda al de hace dos años, cuando Cancelo pudo regresar desde el Inter. Durante la primera parte del curso, el portugués no conectó con Luciano Spalletti y las dudas -defensivas– pesaban más que sus virtudes hasta que hizo explosión. En el momento clave para concretar el movimiento, Joao cogió temperatura y no fue posible cortar la cesión. Joao fue una alternativa real, como lo es ahora. La diferencia es que el Manchester City invirtió más de 60 millones de euros para firmarlo de la Juve en agosto. Es pronto para cambiar de aires, más todavía cuando Pep Guardiola no tiene otra alternativa en el lateral derecho. Kyle Walker es titularísimo, pero sin Cancelo, el City tendría que acudir al mercado. Fue una apuesta fuerte. El movimiento tendría que interesar a Guardiola, que por otra parte rodaría a un jugador necesitado de confianza auténtica. Cancelo ha participado en los seis partidos de la fase de grupos de la Champions, cuatro de ellos como titular. En la Premier, Walker le ha dejado poco margen: seis partidos de diecisiete, 396 minutos. El calendario en inglés en Navidad también es de locos, con encuentros cada dos días. Va a tener minutos, seguro. No es tan dramático atendiendo al marco, al contexto y a la competencia, pero la sensación que permanece hoy es de opción B. Eso es lo que abre una ventana para el Valencia, pese a que el jugador (25 años) sabe que está trabajando a las órdenes de uno de los mejores entrenadores del mundo.

El fichaje tendría que moverse en una cantidades razonables para el Valencia desde el punto de vista del fair play financiero, pero eso se ha contemplado también. A estas alturas es obvio lo que Peter Lim piensa del jugador; también el presidente es un enamorado de su juego. Celades está encantado con la posibilidad... Cancelo es un sueño compartido.