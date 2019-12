Media plantilla trabaja en el día libre del Valencia

Los jugadores de la actual plantilla del Valencia CF se han ganado por méritos propios los elogios de la afición y de su entrenador Albert Celades. Sacrificio, humildad, esfuerzo, espíritu de superación, trabajo, compañerismo y, como no, compromiso. Este grupo de futbolistas desprende valores por lo que transmite en el campo, pero también fuera. Detalles como el del martes en la ciudad deportiva demuestran el ADN de este vestuario. No hubo entrenamiento. El técnico había dado libre. Sin embargo, hasta 12 futbolistas, es decir, la mitad de la plantilla, acudió a Paterna en el día de descanso.

Lesionados, recién salidos de procesos de recuperación, 'tocados' y voluntarios que por iniciativa propia quisieron entrenar con trabajo de prevención para minimizar el riesgo de lesiones y potenciar su estado físico. Son muchos los retos que quedan por delante en las cuatro competiciones -Champions, LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey- y nadie se lo quiere perder. Queda lo mejor de la temporada y todos quieren contarlo de corto y en el césped.

Cheryshev tiene el alta médica

Las lesiones se han convertido en la asignatura pendiente de Celades desde que llegó al banquillo del Valencia. El técnico ha ido recuperando efectivos progresivamente durante las últimas semanas -Carlos Soler, Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby y Geoffrey Kondogbia- y el objetivo es que Denis Cheryshev despida 2019 con minutos en Valladolid. El ruso tiene el alta médica y está a disposición de Celades para al menos entrar en la lista de convocados de Pucela. El extremo izquierdo sufrió una lesión muscular en la cara anterior del muslo derecho y no juega desde la goleada al Lille del 5 de noviembre. El sábado no entró en la lista para el partido contra el Real Madrid porque durante la semana se había resentido de sus molestias musculares y se prefirió no arriesgar. Se ha perdido siete partidos. En Valladolid puede ser la gran novedad de Celades.

Quedan seis en la enfermería

Seis son los futbolistas que ahora mismo continúan en la enfermería: Maxi Gómez, Kevin Gameiro, Jasper Cillessen, Gonçalo Guedes, Kang In y Cristiano Piccini. Ninguno de los seis jugará antes de 2020. A diferencia del italiano, el resto de lesionados trabajan para llegar al partido del 4 de enero contra el Eibar en Mestalla y sobre todo la Supercopa de España que arranca el 8 en Arabia Saudí. Mientras tanto, Celades apunta a Pucela a las puertas de sus cien días en el Valencia. «Estoy muy contento, llegamos en una situación difícil, fue todo muy rápido, hemos intentado llevarlo a cabo todo con la máxima normalidad, hacer nuestro trabajo, convencer a los jugadores de que podían y intentar ayudar. Los principales protagonistas son los jugadores. Tenemos que hacer el último esfuerzo del año ante el Valladolid».