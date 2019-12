Guedes tampoco llega a la Supercopa de España

Gonçalo Guedes tampoco estará en la Supercopa de España en Arabia Saudí. El internacional portugués no llega a tiempo a las semifinales de la competición que el Valencia CF disputará el próximo 8 de enero contra el Real Madrid en el Estadio Rey Abdullah de Jeddah. El luso evoluciona favorablemente de su lesión en el tobillo derecho con buenas sensaciones, pero necesitará más tiempo para estar a disposición de Albert Celades con plenas garantías físicas. Para verlo en acción con el equipo habrá que esperar a partir de mediados de enero.

Más allá de la Supercopa, en el horizonte de Guedes y del cuerpo técnico está la segunda vuelta de LaLiga, los octavos de final de la Champions Leaguey, por supuesto, la Eurocopa 2020 que se encuentra a la vuelta de la esquina. Hay mucho en juego y cualquier precaución es poca.

Lo importante, además del contratiempo deportivo de perderse la Supercopa, es que la recuperación de Guedes va por buen camino. El jugador está progresando lento, pero siempre con pasos seguros. Este miércoles se produjo un avance significativo en su recuperación al quitarse la bota de inmovilización que ha llevado durante el último mes. Un alivio físico, pero también mental para el jugador. Restaurantes, aeropuertos, aviones... La bota ortopédica le ha acompañado a todos lados.

El siguiente paso de Guedes es comenzar la fase de trabajo de piscina y bicicleta. Superada esta etapa saltará a correr por el césped en solitario y comenzará a incrementar las cargas progresivas con el readaptador con y sin balón. Su vuelta al grupo será progresiva hasta que reciba el alta deportiva.

La prioridad es evitar cualquier tipo de recaída y no dar más pasos en falso. Vale la pena ir despacio. Celades es el primero que no quiere prisas. El mensaje del entrenador es que el futbolista y todo el equipo técnico y médico a su disposición se tome el tiempo que necesite para que el jugador se recupere al 100% y vuelva al grupo con plenas garantías. No vale la pena correr riesgos innecesarios.

Guedes está siguiendo las pautas de Jose Carlos Noronha, médico de la selección de Portugal. El luso se lesionó el lunes 14 de octubre por una patada del ucraniano Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Atalanta. Tres días después entrenó con el Valencia por un mal diagnóstico médico. Desde entonces se ha perdido los últimos trece partidos. Más de los que ha jugado (7) entre Liga y Champions.