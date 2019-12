Novedades en la operación lateral del Valencia CF

El Valencia CF está manos a la obra para reforzar el primer equipo en el mercado invernal. Como viene publicando en las últimas semanas este periódico, la prioridad para Albert Celades es el lateral derecho y a tal efecto saldrá de la plantilla el portugués Thierry Correia en busca de un equipo en el que pueda tener más oportunidades y así crecer en su formación como futbolista, porque se trata de eso, de un jugador en formación. Y lo que ha pedido el entrenador valencianista como recambio es un futbolista de rendimiento inmediato que llegue para ser titular incluso por delante de Daniel Wass, que no es lateral derecho, pero con una polivalencia que permite al técnico echar mano de él para esta posición. Con un lateral derecho de rendimiento inmediato, Wass será una herramienta más para el centro del campo a disposición de Celades.

La visita de Peter Lim a València del pasado fin de semana, coincidiendo con la visita del Real Madrid a Mestalla, tuvo una consecuencia clara: el propietario dio el visto bueno a los planes de reforzar el equipo en invierno y de la reunión que mantuvo el lunes por la mañana con el entrenador Albert Celades y el presidente Anil Murthy salió una lista de laterales derechos en la que un nombre brilla con luz propia porque está el primero: el portugués Joao Cancelo.

SUPER deseveló el interés en el actual futbolista del Manchester City, cuyo fichajes es, como admite el propio Valencia CF, muy difícil, pero no imposible. El club de Mestalla no oculta que Cancelo es el objetivo número uno para el lateral derecho pero advierte que aunque deportivamente es sumamente interesante, maneja una lista en la que hay más jugadores. El presidente del Valencia CF y el coordinador del área técnica del primer equipo, Jorge López, han estado de viaje martes y miércoles de esta semana y ya han tanteado la opción de Cancelo... y alguna más.

La operación de Joao Cancelo no es sencilla no solo por lo económico, también porque lo primero que tiene que darse es que el Manchester City lo deje salir, y al respecto conviene recordar que el pasado verano pagó sesenta millones a la Juventus de Turín por él. El club valencianista admite el interés y ni mucho menos lo da por descartado a pesar de que ayer jugó con el Manchester City y hasta marcó un gol, situación que no le favorece. Las opciones del Valencia CF de lograr la cesión de Cancelo pasan por que Guardiola, entrenador del Manchester City, lo descarte. La estrategia valencianista es clara: necesita que el Manchester City entienda que Cancelo está perdiendo valor en el mercado si sigue a las órdenes de Guardiola, y hacerle ver que a las órdenes de Celades, jugando en Liga de Campeones y en la Liga española, puede recuperar su valor de mercado para poder traspasarlo en verano por una cantidad tal que se pueda decir que el fichaje de Cancelo no ha sido un desastre económico.



Titular y gol en la Carabao

De momento Cancelo fue titular en el partido que el Manchester City jugó ante el Oxford United en la Carabao Cup, la Copa de la Liga, una competición menor. No en vano, el Oxford United milita en la League One, que viene a ser la Segunda División B del fútbol español. Que Cancelo sea titular en este partido y no haya jugado un solo minuto en la Liga en los choques en los que el City se estaba jugando no descolgarse del Liverpool por el liderato de la Premier League, confirma que Guardiola no lo ve como un jugador clave.

Omar Elabdellaoui

Más allá de Cancelo, el club maneja una lista de laterales derechos que han cribado los miembros de la secretaría técnica que coordina Jorge López. En ellos está en noruego del AZ Alkmaar, Jonas Svensson, que es internacional con su selección pero no titular. El lateral derecho titular de Noruega es Omar Elabdellaoui, que juega en el Olympiakos de Atenas, y termina contrato en 2021. Este es otro futbolista al que los técnicos del Valencia CF han visto jugar recientemente en directo, sin ir más lejos, el miércoles de la semana pasada en partido de Champions ante el Estrella Roja.