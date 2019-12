El escudo escondido de Cristian Rivero

Jugaba en el Portuarios Disparp pero era diferente al resto. Tenía los mismos sueños que sus compañeros, ser futbolista de mayor, en eso no se separaba de ningún niño que en categoría alevín juega ahora los sábados por la mañana en Fútbol 8 bajo la atenta mirada de sus padres, pero en él había algo dispar. El secreto de desigualdad positiva estaba en que era portero y eso le permitía cierta licencia para vestirse. Sus compañeros jugaban con camiseta roja, pantalón negro y medias negras pero bajo palos Cristian lucía una camiseta con el escudo del Valencia CF. Y como el niño estaba empeñado en llevarla y además, era bueno y paraba mucho, en el equipo se le permitía ese pequeño privilegio. Doce años después la imagen de Cristian jugando con el Portuarios Disparp de Gandia con el escudo del Valencia CF en el pecho se asoma al mundo con fuerza para servir de ejemplo que hay veces que los sueños de un niño se hacen realidad. Cristian ya no es Cristian, ahora es Cristian Rivero y acaba de renovar con el primer equipo del Valencia CF hasta 2022: "Estoy muy contento, este es el club que me ha visto crecer desde alevines, llevo doce años en el club y desde pequeñito mi sueño era jugar en el Valencia CF. Formar parte del Valencia CF para mí es un sueño".

Tal vez por eso nada quiso saber de la jugosa oferta que recibió de un equipo de primera división que seguramente le solucionaba la vida con un contrato discreto para el fútbol de élite, pero suficiente para decir aquello de "el fútbol ya me ha merecido la pena". Pero el fútbol no merece la pena para Cristian si no juega en el Valencia CF. O mejor dicho, el fútbol no merece la pena para Cristian si no pelea hasta el infinito y más allá por cumplir su sueño de jugar en el Valencia CF. Si de pequeño se ponía aquella camiseta con aquel escudo no fue para coger el dinero ahora que todo estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Como antes hicieron Jaume Domènech y Carlos Soler, Cristian también ha apostad por el club de Mestalla. De hecho, la suya es una de las renovaciones estratégicas del Valencia CF, Jaume, Soler y Cristian han sido los primeros, los siguientes serán Ferran Torres y Kang in Lee. "Me siento valorado en el club, al ser el club de mis sueños la decisión más acertada es seguir" dice en unas escuetas palabras para la web oficial del club.

Rivero ha dado el paso que todo canterano quiere dar, pasar del filial al primer equipo, de momento seguirá jugando con el Mestalla pero ya es, por decirlo de alguna manera, oficialmente portero del Valencia CF. En verano el club valorará su nueva situación y si le conviene más seguir en la primera plantilla o buscar una cesión para seguir creciendo. De momento, su gran mentor en el club y la persona que ha apostado fuerte para que llegue a donde ha llegado ha sido José Manuel Ochotorena, un tipo que de porteros algo sabe y que está considerado algo así como un gurú de los entrenadores de porteros del fútbol español. Deportivamente es un portero moderno, "perfil Premier League" dicen aquellos que más lo conocen. Mide 1,90 y tiene buena envergadura, con unos brazos que recuerdan a Vicente Guaita, que desde el punto de vista de las cualidades, es casi un superdotado para estar bajo palos.

Con los pies en el suelo y disfrutando de su renovación de contrato con el Valencia CF, porque no se renueva todos los días con el club de tus amores, Cristian revela un detalle que le define: cuando el acuerdo para ampliar el contrato era un hecho, acudió a las instalaciones del Portuarios Disparp para decírselo al presidente "y compartirlo con todos los chavales de la cantera. Ellos confían en mí para llegar y cumplir el sueño de jugar en el primer equipo".