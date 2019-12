La asombrosa cifra de Garay

La lesión de Diakhaby le ha restado protagonismo en la rotación durante las últimas semanas, pero ha quedado claro que es pieza de garantías en la rotación defensiva. Ante el Ajax se reivindicó a lo grande en una noche grande. Gabriel Paulista está en el mejor momento de su carrera. El brasileño está en plenitud y ha firmado partidos épicos esta temporada. Celades también ha permitido a Mangala generar señales de vida competitiva. Todo ajusta, pero para encontrar la mejor versión defensiva del Valencia es importante tener al mejor Garay. En la carrera de larga distancia y en las citas de alta tensión, el argentino es una garantía. Se ha hecho evidente ante Levante y Real Madrid, donde Garay ha aumentado su temperatura y ha ganado volumen de acción. Claro que se le ha notado falto de –su mejor– ritmo, pero también ha completado dos encuentros sin errores y sin faltas. Han sido 180 minutos limpios.

Las estadísticas anuncian una progresión en el rendimiento de Garay. No todo es perfecto, claro. Ante el Real Madrid no acertó a rechazar el balón en la jugada del 1-1 de Benzema, pero no tuvo margen espacio-tiempo para reaccionar. Durante 95 minutos, sólo fue superado en uno de los dos mano a mano que afrontó y sólo perdió uno de los cuatro duelos aéreos que sostuvo. Con siete despejes fue el número uno del equipo en este apartado. Notable. Sacando el balón exhibió su salida práctica. Así, firmó un 37 de 40 pases.

Real Madrid, Levante, Chelsea

Garay sólo se ha perdido por problemas físicos –espalda– dos jornadas de LaLiga: Betis y Villarreal. Trabajó al máximo para llegar al Chelsea, donde compitió infiltrado. Ese es su nivel de compromiso. Ante los atacantes del equipo inglés, el argentino concretó otra defensa sin cometer faltas. El último encuentro en el que un adversario le llevó al límite en ese sentido fue el Granada. En total son 270 minutos de concentración y poquitos descuidos. Todo eso suma.



La renovación sigue abierta

Su estilo de liderazgo deja poco margen para el debate. Garay todavía no ha alcanzado el nivel del año pasado, pero los méritos que justifican su renovación son claros. En verano terminará contrato (junio de 2020) con 33 años, pero tiene juego y rol. Garay fue básico en el bloque que terminó cuarto y conquistó la Copa del Rey, el compañero que impulsó la mejor cara de Paulista, Diakhaby o Roncaglia. Garay es el orden, el complemento ideal por temperamento y control de la posición. Garay, sin falta.

Progreso en su rendimiento

Su rating estadístico vuelve a rodar cerca del notable: 7.0 ante el Granada, 6.4 ante el Chelsea, 7.2 ante el Levante y 7.3 ante el Madrid. Pocos errores con balón y un buen volumen defensivo.