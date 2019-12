Una plantilla que transmite y es un ejemplo

«Gracias por el espíritu de superación y el mensaje de luchar contra todo que transmitís a los niños porque eso cala en la gente y es muy importante para todos. Sois un ejemplo para mucha gente». Son las sentidas palabras de un padre de familia valencianista que tiene a su hijo ingresado en el hospital por una enfermedad a la que quiere ganar. Igual que hace este Valencia cada vez que salta al césped. La plantilla recorrió algunos centros hospitalarios de la ciudad para hacer felices a los niños con sonrisas y regalos. Lo que no esperaban es que el gran regalo de Navidad se lo iban a dar los pequeños y sus familiares a ellos. La gente se siente orgullosa de este grupo de futbolistas que se autoproclama «familia». Es una realidad. Por primera vez se sienten identificados con sus ídolos. Los Parejo, Gayà, Jaume, Rodrigo, Coquelin, Paulista y compañía no solo levantan pasiones. Desprenden valores dentro y fuera del campo: sacrificio, humildad, esfuerzo, trabajo, compañerismo y mucha fe. La que hace falta en la vida y en cualquier hospital del planeta. Este Valencia transmite y predica con el ejemplo. No hay mayor victoria que esa.

También se llevó halagos Albert Celades. Esta vez de un hombre de avanzada edad que se cruzó con el técnico en el pabellón principal del Hospital La Fe. «Eres un gran entrenador y un buen tío», le decía mientras le saludaba y se hacía una fotografía con él. Daba gusto. En el hospital se respiraba complicidad entre el técnico y sus jugadores y los aficionados. Disfrutó el equipo y también los niños. Algunos no daban crédito a lo que estaba pasando en sus habitaciones. Los jugadores estuvieron muy atentos a los pequeños especialmente los que son padres. Se notaba la ternura con la que por ejemplo Parejo, Rodrigo, Paulista, Wass y Celades miraban a los pequeños. El equipo regaló balones, bufandas, gorros, postales y juguetes gentileza de Hasbro, algunos de ellos se entregaron al Banco de Juguetes de La Fe para que se distribuyan a los niños hospitalizados en las próximas fechas. Además del primer equipo, también el Femenino sacó su lado más humano para sacar la sonrisa a los niños hospitalizados. Las plantillas se dividieron en grupos y recorrieron el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, el Doctor Peset, el Clínico Universitario y el IMED València.



Una visita muy «importante»

Eliaquim Mangala , expresó el sentir de la plantilla en el Hospital de La Fe. El francés aseguró que la visita navideña era muy emocionante para ellos y para los niños en este día. «Es muy importante para ellos antes de la Navidad. Para nosotros también.Para nosotros es muy importante hacer estas visitas a los niños en los hospitales», decía el francés.