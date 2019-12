"Estamos abiertos al mercado y contentos con lo que tenemos"

Albert Celades, entreandor del Valencia CF, lanza balones fuera ante el bombardeo de preguntas sobre el mercado. Eso sí, el catalán ha confirmado que trató hace una semana con Peter Lim de cuestiones que tienen que ver con la plantilla y la posibilidad de reforzarla en enero si el mercado lo permite. El Valencia está "abierto al mercado" con el lateral derecho en el centro de la diana. La no convoactoria, por enésima vez, de Thierry Correia o el hecho de que Celades no tenga excesivas prisas para con la recuperación de Cristiano Piccini, reafirman la información de SUPER en las últimas fechas. Se busca lateral diestro y el primero de la lista, aunque opción difícil, es Joao Cancelo. Por otro lado, el técnico aclara que la ausencia de Cillessen es todavía por cuestión médica y asegura que el equipo viajará este viernes esta tarde (19:00) a Valladolid con la "mentalidad y ambición" adecuadas para cerrar el año del Centenario con un triunfo que le meta en zona europea y pisando los talones de los rivales Champions.

Albert Celades, asimismo, ha confirmado la sanción de dos partidos en Champions a Gabriel Paulista. El central brasileño se perderá los octavos de final ante el Atalanta.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades:

¿Por qué no ha entrado Jasper Cillessen en la lista? Se le ha visto entrenar con normalidad

Cillessen está en el proceso de readaptación. No tiene alta médica, así que no es una elección deportiva, sigue de baja médica

Regreso a la lista de convocados de Denis Cheryshev mes y medio después

Denis llevaba bastantes días entrenando con el grupo, valoramos incluirlo en el partido anterior, pero las sensaciones no eran las mejores. Ha acumulado bastantes entrenamientos, está en perfectas condiciones, ya luego valoraremos como lo utilizamos

¿Qué tal está Kevin Gameiro? Este viernes no se le ha visto con el grupo después de haber salido el jueves

Es también un proceso de readaptación, el jueves no ha entrenado con el equipo. No está en los plazos de volver, hasta después de Navidad no es posible

Thierry Correia vuelve a quedarse fuera de la convocatoria, ¿es evidente su salida en enero y se valora el fichaje de un lateral derecho?

No valoramos ni hemos dejado fuera a Correia por una posible salida. Tenemos que tomar decisiones, la convocatoria cuadra mejor de esa manera, simplemente eso. En cuanto a Piccini, hay que dejarle que se recupere con tranquilidad porque sufrió una lesión muy grave. Cuando tenga el alta médica para competir será una opción más y, por supuesto, será bienvenida

¿Es un buen momento para dar descanso a hombres como Gabriel y Coquelin, que están muy castigados de minutos, apostando de inicio por Diakhaby y Kondogbia?

Veremos el sábado. No quiero anticipar información sobre eso. Los dos, Gabriel y Coquelin, están en perfectas condiciones. Algún momento de la semana han hecho ejercicios por su cuenta, pero no es nada especial que no suela pasar en otras semanas

Valladolid, último partido de 2019 en un escenario de buen recuerdo por la clasificación Champions del curso anterior

Esperamos un partido muy difícil. El Valladolid en casa lo está haciendo muy bien, allí sólo ha encajado tres goles, por lo tanto su solidez es muy grande. En casa sólo ha perdido con el Sevilla. Es un equipo muy fiable en su estadio y nos va exigir lo máximo. Tenemos que ser conscientes de la oportunidad de irnos al parón de la mejor manera, pero debemos ir con la mentalidad adecuada para ese partido

¿Cómo está Dani Parejo en cuanto a su condición física?

Le vemos muy bien. Lo hemos comentado otras veces, nos llega a sorprender el rendimiento que tiene jugando tan seguido tantos partidos de máxima exigencia. Mientras ha habido tantos compañeros lesionados él ha estado aguantando el tipo. Estamos súper satisfechos con todo lo que nos da. Es muy importante e intentaremos aprovecharlo de la mejor manera

Posibilidad de ir al mercado el próximo enero a por un lateral derecho

Estamos abiertos a cualquier mejora. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, a partir de ahí, veremos qué sucede.

En Pucela puede cerrarse un 2019 magnífico: un título de Copa, peleando por zona Champions en la Liga, en octavos de la actual Liga de Campeones...

Sobre todo, es especial por el año del Centenario, histórico en ese aspecto. Hemos tenido la fortuna de que los resultados han sido muy buenos. Este año tendremos el incentivo para seguir de la misma manera, sería importante irnos a las vacaciones de Navidad de la mejor manera. Antes tenemos un partido de gran dificultad, muy exigente y debemos afrontarlo con la mejor mentalidad. Si no nos adaptamos a ese contexto, tendremos muchas dificultades en Valladolid.

¿Cómo fue la reunión con Lim en València? ¿Usted le planteó reforzar al equipo con un lateral derecho o se le ofreció por parte del propietario?

Sí que estuvimos juntos, pero son conversaciones privadas y el contenido igualmente. Es cierto que hablamos de todo lo que envuelve al equipo y no puedo explicar mucho más.

¿Qué tipo de relación mantiene con Peter Lim, puede hablar con él con total libertad sin intermediarios?

Mi relación con él es una relación profesional. Hay personas en el club para comunicarse con ellos, se hace con normalidad. Encuentro que cuando quiero hablar con alguien puedo hacerlo, sea quien sea, y eso es bueno para todos, el que haya una buena y fluida comunicación.

¿Qué balance hace de sus 100 primeros días al frente del banquillo del Valencia CF?

No me gusta ponerme nota. Tenemos ambición y un margen de mejora importante y queremos alcanzarlo. Tenemos ambición de mejorar. Repito que ser entrenador del Valencia es un orgullo muy grande, eso y estar con estos jugadores todos los días, es mi felicidad.

Interpretando que no cuentas con Correia y lo que dices de que Piccini necesita su tiempo, parece que sería necesario según su punto de vista fichar un lateral derecho, ¿es así?

No, hasta ahora nos hemos apañado con lo que tenemos. Estamos abiertos al mercado, pero contentos con lo que tenemos y veremos qué sucede.

El presidente dijo que tienen previsto ir al mercado para "retocar" al equipo... ¿lo confirma como entrenador?

No te puedo confirmar nada porque no depende de mí. Al decir eso tendrá sus motivos, ya te digo que estamos abiertos a la posibilidad de mejorar, pero no sabemos qué va a suceder.

¿Ha podido hablar con los que apenas juegan para que decidan qué hacer en enero?

Por supuesto que hablo con los jugadores sobre sus situaciones individuales. A partir de ahí, uno puede dar su opinión de lo que cree que es mejor para el equipo y los jugadores. Y luego está la realidad, los contratos y las situaciones y valoraciones personales de cada uno. Independientemente de mi opinión, la decisión es también del jugador, aquí hay varias partes que se incluyen en esta situación.

¿Qué le parecieron las palabras del presidente de la Atalanta diciendo que el Valencia era "un regalo de Navidad"?

Fueron unas declaraciones después del sorteo. Tendrá sus motivos, aunque es una pregunta para él. Nosotros nos prepararemos lo mejor posible para ese partido. Él decidió decir eso y tendrá sus motivos, a lo mejor quiere enviar un mensaje a sus jugadores, a su entrenador o su afición

Le preguntó el compañero por si habla con los jugadores que no están contando, ¿es el caso de Rubén Sobrino?

Tengo conversaciones con los jugadores. Ahí doy mi opinión, pero hay repito que hay una parte luego del jugador, lo que quiere y lo que tiene... No es tan fácil como decir 'venga, tienes que irte, a dónde...' Hay personas que deben decidir. A partir de ahí, ya veremos qué pasa. No es el caso de Sobrino, es el caso de cualquiera. Hay situaciones y puntos de vista personales que influyen mucho

¿Puede confirmar que le han caído dos partidos de sanción a Gabriel Paulista por su expulsión ante el Ajax?

Sí. Me gustaría que no le hubiese caído ninguno. Acatamos la decisión y sabemos que no podemos contar con él para esa eliminatoria de octavos

Cambio la pregunta, ¿alguno le ha dicho que quiere salir en enero?

No

¿Cómo fueron los momentos de ayer en la cena de Navidad del club?

Estuve en la cena de empleados del club para compartir un rato con los empleados del Valencia CF, desearles una feliz Navidad y darles las gracias por el apoyo que nos brindan