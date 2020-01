¿Estaba en casa el recambio de Dani Parejo?

Cuando el pasado sábado 24 de agosto de 2013 Míchel jugaba su segundo partido de titular en el Valencia CF poco podía imaginar que lo que para él era la segunda oportunidad de convertirse en futbolista del Valencia CF, sería una pesadilla meses después y sin que él nada tuviera que ver. Se había formado en la cantera del club de Mestalla que lo reclutó procedente del Burjassot de Tercera División y de la mano Emery debutó en el primer equipo y hasta marcó gol en su segunda aparición. Fue en Copa del Rey en Mestalla ante el Portugalete y lo celebró con lágrimas sobre el césped del viejo estadio. Aquello fue en 2009, la temporada siguiente marchó cedido al Deportivo y tras unos años lejos de casa, de la mano de Braulio Vázquez se ganó volver al equipo de su vida en la temporada 2013/14, pero las malas decisiones del entrenador que le daba la oportunidad, terminarían jugando en su contra.

Míchel llegó al Valencia CF en verano de 2013 y Djukic era su entrenador. Ernesto Valverde decidió no renovar y tras la dimisión de Manuel Llorente como presidente, Amadeo Salvo era la cabeza visible del proyecto. El equipo no estaba en Liga de Campeones después de aquel partido de junio de 2013 en el Sánchez Pijzuán ante el Sevilla en el que Negredo marcó cuatro goles y en el que antes de que comenzara el Txingurri dijo a sus futbolistas que no tenía intención de renovar. El Valencia CF teminó perdiendo y la derrota le dejó fuera de la Champions.

Pero aquella derrota por 4-3 dejó más secuelas, sobre todo una que pasó desapercibida y con el tiempo se convirtió en trascendente. Dani Parejo vio cartulina amarilla y la acumuló para la temporada siguiente. El de Coslada venía de hacer la que hasta el momento era su mejor temporada, de la mano de Valverde. Con el técnico vasco en el banquillo Parejo dio un paso adelante y comenzó a vislumbrarse el futbolista referencia que ahora es. Y lo más importante, comenzó a ser respetado por el vestuario que ya veía en él el futbolista capital para llevar el peso del juego ofensivo del equipo. Ese fue el gran error de Djukic, el entrenador que llegó después, y ese error, condenó a Míchel.

Y llegó la temporada siguiente, y en el primer partido de Liga con Parejo sancionado el valenciano ocupó su lugar. No jugó bien pero es que ese día no jugó bien nadie. El Valencia CF de Djukic fue un desastre en su debut liguero pero ganó el partido con gol de Ricardo Costa tras un tremendo error del portero del Málaga, Cavallero, en una jugada a balón parado en la que salió a por uvas y dejó el balón en los pies del defensa portugués. El entrenador serbio quiso imponerse y no convencer, y ese fue su error. Porque en el siguiente partido de Liga dejó a Parejo en el banquillo y le dio la titularidad a Míchel. A ojos del vestuario, perdió la credibilidad. El canterano había llegado para complementar, para ayudar y ganarse el puesto, sentar a Parejo no tenía sentido alguno desde el punto de vista futbolístico. Además, el serbio fue a la rueda de prensa y cargó contra sus futbolistas a pesar de que era el segundo partido de la Liga: "Espero que los jugadores estén avergonzados", habló de ridículo y les acusó de falta de actitud. Ese día terminó la aventura de Djukic como entrenador del Valencia CF, solo faltaba saber la fecha exacta. Amadeo Salvo trató por todos los medios de salvarlo pero no tuvo más remedio que despedirlo. El argentino Juan Antonio Pizzi le sustituyó.

Y con Pizzi, Parejo volvió a ser el timón de un equipo que levantó el vuelo y no se metió en una final de Europa League porque el fútbol tiene caprichos casi fúnebres, pero en lo que a Míchel respecta, aquello marcó su futuro. Ahora, muchos años después, el futbolista valenciano ha demostrado que de haber enfocado bien su rol en el equipo, posiblemente el Valencia CF tendría en él ahora es recambio que busca a Dani Parejo y no hay manera de encontrar porque... ¿cuánto dinero vale ese futbolista? Ahora, Míchel Herrero es el Dani Parejo del Valladolid. Las vueltas que da el fútbol. En Pucela es una referencia, pero hasta 47 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF le contemplan. Ya nadie le quita lo bailado.