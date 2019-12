¿Qué dice Celades cuando le preguntan por Cancelo?

Hasta cinco preguntas recibió Albert Celades sobre el mercado de fichajes de invierno y la posibilidad de que el club de Mestalla fiche un lateral derecho, algo que supondría la salida en calidad de cedido del portugués Thierry Correia y las cinco veces respondió con su talante habitual pero sin negar la evidencia. Incluso se le preguntó directamente por la posibilidad de que el fichaje sea el portugués Joao Cancelo, y lejos de desmentir la información categórica o veladamente, Celades se limitó a resguardarse en la privacidad de las conversaciones. Eso sí, como ya hiciera en la rueda de prensa posterior al partido ante el Real Madrid, dejó la puerta abierta a posibles incorporaciones porque «tenemos que estar abiertos a mejorar la plantilla».

Consciente de que gran parte de los buenos resultados que cosecha el equipo se deben al empeño de los futbolistas, el entrenador del Valencia tiene mucho cuidado en no romper esa magia: «Estamos abiertos a cualquier mejora. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, a partir de ahí, veremos qué sucede». A la pregunta directa de si la posibilidad de fichar a Cancelo se planteó en la reunión con Peter Lim del pasado lunes, Celades no niega que el portugués sea la opción que maneja el club: «Son conversaciones privadas y el contenido también lo es. Es cierto que hablamos de todo lo que envuelve al equipo y no puedo explicar mucho más».

Eso sí, dejó claro que el fichaje del lateral derecho no depende de la recuperación de Piccini porque del italiano dijo que «hay que dejarle que se recupere con tranquilidad porque sufrió una lesión muy grave. Cuando tenga el alta médica para competir será una opción más y, por supuesto, será bienvenida». El plan del Valencia es que salga Correia y traer a Cancelo, por ello se le volvió a insistir esta vez recordando las palabras del presidente Anil Murthy, que dijo «llega el mercado de invierno y tenemos que trabajar» y habló de retoques en la plantilla: «No te puedo confirmar nada porque no depende de mí. Al decir eso tendrá sus motivos, ya te digo que estamos abiertos a la posibilidad de mejorar, pero no sabemos qué va a suceder». Ahora, Celades solo piensa en ganar en Valladolid.