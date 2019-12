Otra jornada de Liga de Campeones en Pucela

El Valencia CF regresa al escenario donde abrochó la clasificación para la Champions 2019/20. Vuelta a Pucela siete meses después, pero en un contexto con varias diferencias. La intención es la misma: atacar el Top-4. Muchos de los protagonistas de la última jornada 18/19 volverán a saltar al césped, pero entonces el equipo llegó dependiendo de sí mismo, cuarto, con los mismos puntos que el Getafe. Ahora está a tres del bloque de Bordalás y tiene por delante a Atlético, Real Sociedad y Athletic. Terminar en zona Champions es prácticamente imposible por la diferencia de goles, pero sí pinta a fin de semana propicio para los intereses del bloque de Celades. El Getafe visita La Cerámica, la Real tendrá que competir en el fortín de El Sadar, el Atlético cierra el año en el Benito Villamarín y el Athletic pasa por el Bernabéu. Los cinco equipos implicados juegan fuera de casa. Ningún puesto es sencillo. El pleno es complicado. Si el Valencia CF responde en Valladolid y muestra la versión de las últimas semanas, puede escalar una o dos posiciones en la clasificación. [Consulta el calendario de la J. 18ª]

El equipo quiere dar continuidad a la inercia positiva. El fútbol son momentos y este es uno de esos a los que toca subirse. La mentalidad no ha cambiado y nadie confunde confianza con exceso de confianza. El Valladolid está en un momento complicado, pero siempre es exigente y busca cerrar el ejercicio con un triunfo ante su afición. El conjunto de Sergio superó al Tolosa en Copa, pero viene de una derrota contra el Getafe, dos cero a cero ante Real Sociedad y Celta más derrotas ante Sevilla y Alavés. No ganan desde la jornada 12, pero no es fácil que pierdan el orden. Los blanquivioletas están en una posición no incómoda, pero no están salvados, como sucedió en mayo. La tensión competitiva será diferente.

Sergio no da facilidades

Sergio rotó por completo en Copa. De los futbolistas que utiliza habitualmente, sólo Waldo Rubio entró en el once. Es una clave para el sábado noche. Joaquín Fernández, Salisu, Kiko Olivas y Óscar Plano son algunos de los futbolistas que más alto puntúan.

Albert Celades podría lanzar un once muy similar al que presentó Marcelino el pasado 18 de mayo. Santi Mina volvió al Celta, Guedes está lesionado y Gameiro no llega. Por lo demás, Jaume Domènech sí que repetirá bajo palos. Rodrigo, Wass, Gabriel, Gayà, Soler, Coque, Parejo... Ferran entró en la segunda parte. La continuidad y la madurez como equipo son imprescindibles para entender la trayectoria del equipo. El año 2020 arrancará fuerte. La primera vuelta baja el telón en Mestalla el sábado día 4 (16:00 horas), luego llega la Supercopa, el Mallorca, la Copa, el Barça... tomar una buena posición y estar en las posiciones altas es el tiro fijo de la plantilla, todo mientras se van recuperando efectivos, futbolistas que destinados a aumentar el potencial, la rotación y la competencia. Valladolid recupera buenos recuerdos para los futbolistas y la afición. En primavera concretó una remontada tremenda en LaLiga y reforzó el ánimo de cara a la final de Copa. La situación no tiene la misma importancia, pero guarda un valor estratégico obvio para el corto y el medio plazo. Sumar los tres puntos en campos como el Nuevo José Zorrilla son oro y multiplicaría el valor del empate ante el Real Madrid, por ejemplo. El discurso y el fútbol en forma de resultados. El gran sorpasso no está lejos en el tiempo. Es una jornada estratégica para avanzar, recortar y superar rivales. El primer paso es Europa.