Cheryshev, un zurdo para el ataque del Valencia CF

Denis Cheryshev sonreía en el entrenamiento matinal del viernes del Valencia CF. Poco después se confirmaría su regreso al equipo después de mes y medio lesionado. «Llevaba bastantes días entrenándose con el grupo. Incluso valoramos incluirlo en la convocatoria del partido frente al Real Madrid, pero las sensaciones no fueron las mejores. Ahora ha acumulado más entrenamientos y está en perfectas condiciones. Valoraremos cómo lo utilizamos», explicó Albert Celades. El entrenador catalán recupera con el futbolista ruso a un especialista para el extremo izquierdo, algo que no ha tenido durante el último mes y medio de competición.

A la media hora del Valencia-Lille (4-1), jugado el 5 de noviembre, Cheryshev sintió un pinchazo en la parte delantera del muslo y se vio obligado a irse del campo de Mestalla. Por entonces ya había pasado más de un mes sin ver a Gonçalo Guedes en acción con la camiseta del Valencia. Además, el extremo portugués se lesionó a mediados de octubre del tobillo y todavía no ha reaparecido. A día de hoy, la previsión es que el '7' pueda reaparecer para la última semana de enero. Al menos, con la vuelta a la convocatoria de Cheryshev el equipo vuelve a contar con un extremo puro por el costado izquierdo.

En todo este tiempo el ex del Villarreal se ha perdido siete partidos: Granada, Betis, Chelsea, Villarreal, Levante, Ajax y Real Madrid. Tras tanto tiempo de inactividad competitiva, en principio, hoy Denis esperaría su oportunidad en la segunda mitad. Sin embargo, el ruso se encuentra con plena confianza sin rastro de molestias y amplía las posibilidades para un ataque mermado sin los lesionados Maxi Gómez y Gameiro. La entrada al equipo de Cheryshev permitiría a Carlos Soler colocarse en una posición más cómoda para él, bien en la derecha, con Ferran Torres como segundo punta, bien en la mediapunta. Incluso, el ruso podría hacer de delantero al lado de Rodrigo.

Evidentemente, el acompañante de Rodrigo en la delantera vuelve a ser la principal preocupación de Albert Celades para esta noche ante el Valladolid. Las principales opciones son las de repetir lo hecho ante el Real Madrid. Ese día Wass jugó como interior derecho, Soler en la izquierda y Ferran en el ataque. Así fue hasta que Manu Vallejo entró para hacer dupla con Rodrigo en la última media hora. El joven gaditano es la alternativa más natural.

En la portería Jaume Doménech repetirá como portero titular. A pesar de que Cillessen se entrenó este viernes, el técnico indicó que aún no tiene el alta médica. «Aún está en el proceso de readaptación, no tiene el alta médica, así que no ha sido una elección deportiva», comentó ayer el técnico. El guardameta holandés, por tanto, se quedó fuera de una convocatoria de la Eliaquim Mangala y Thierry Correia cayeron por decisión técnica. El joven Vicente Esquerdo se mantiene entre los elegidos mientras que también son baja por lesión Maxi, Gameiro, Guedes, Kang In y Cristiano Piccini.