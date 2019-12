Sandro sólo ha hecho un gol desde que pudo fichar por el Valencia CF

Sergio juega a la Bordalás, pero Sandro no es Jaime Mata y Enes Ünal no se maneja como Jorge Molina. Sergi Guardiola llegó hace un año a Pucela desde Getafe, donde era cuarto delantero. El nueve fue clave en la salvación y lleva tres goles, pero no marca desde la jornada 10. Sandro le hizo gol al Mallorca en la jornada 12. El canario rompió una sequía de dos temporadas y pico. En la Real Sociedad volaba en los entrenamientos, pero era pura frustración en competición. Tampoco funcionó durante seis meses en Sevilla. Tampoco anotó para el Everton, que lo firmó tras en julio de 2017 tras salirse en el Málaga (16 goles). El Valencia lo quiso antes de la cesión al Sevilla –enero de 2018– vía Goodison Park.

El admirador de Bordalás

Hace una semana, el Valladolid visitó Getafe. En la previa, Sergio habló maravillas de Bordalás y Bordalás no escatimó a la hora de dedicarle elogios a Sergio. Nada es casualidad. Los blanquivioletas comparten forma (4-4-2) y filosofía competitiva, aunque un par de peldaños por debajo del actual nivel azulón. La referencia insiste en que el Valencia no tiene un partido sencillo por delante. Pucela es una plaza donde hay que hacer muchas cosas bien –ritmo con balón, precisión, velocidad, presión– y equivocarse lo menos posible. Para marcar las carencias del Valladolid hace falta ser agresivos, sobre la defensa y sus mediocentros, controlar a Plano y no dar facilidades a los delanteros, pese a la falta de gol. El equipo de Sergio es orden; perdió en Getafe por dos errores, forzados y la falta de contundencia de Porro, que se ha caído de la lista. Tampoco estuvo fino Waldo y ciao. Tampoco estuvo fino a balón parado.

Sergio esbozó su plan antivalencia, que pasa por llevar el balón a la banda y poner balones al área. El Valladolid es un equipo bastante directo y vertical. "Estamos en esa fase donde nos está costando el tema ofensivo, fallamos todos, primero el míster porque no acaba de encontrar la solución que enlace entre bloques; tenemos que dar un pasito adelante, estar fuertes de mente, contundentes y convencidos de hacer un gran partido".

La guinda a un gran año en Pucela

El Valencia jugó en mayo con el Valladolid salvado. Ahora queda un mundo, pero Sergio –con mérito– tiene al equipo en una posición cómoda, pese a la racha: "Nos queda el último esfuerzo para acabar un año sobresaliente, de ilusión, en el que nos hemos confirmado como equipo de Primera. Ese último esprín para llevarnos una sonrisa".

"Celades ha dado con la tecla"

Sergio tiene claro lo que le espera: "Ha pasado en Champions, tiene futolistas de un nivel enorme y Celades ha tocado la tecla adecuada". El técnico es consciente del momento total, línea a línea del Valencia, pero tiene un plan; pasa por atacar a Wass y Gayà.