Lo que el viento devolvió

Después del salto emocional contra Chelsea, Ajax y Real Madrid, el Valencia pasó página y perdió impulso en la despedida de 2019 contra un rival de a pie y en un escenario tan terrenal como el de Zorrilla, encima en una noche marcada por el frío, la lluvia y sobre todo el viento, culpable de que el balón pareciese de playa. Dibujando trayectorias imposibles según soplase a favor o en contra, ni siquiera Jaume, el mejor con diferencia, se salvó del estropicio. El equipo, in extremis, sí que lo hizo de la derrota. A prueba de VAR, cuando la manopla del portero de Almenara, haciendo palanca, la escupió hacia afuera, la pelota ya había traspasado la línea de portería, así que el gol de Sergi Guardiola subió al marcador. A los de Celades, en su peor actuación grupal con diferencia desde el Benito Villamarín, no les quedó otra que apelar a la épica y enchufarse a golpe de remo a un partido en el que nunca les llegó la corriente. Aunque a dibujo de Parejo y magnífica ejecución de Ferran el tanto del empate lo marcó Manu Vallejo, en cierto sentido el viento también le devolvió al Valencia lo que antes le había quitado, tanto por el gol del Valladolid como por el del Real Madrid, que se llevó dos puntos de Mestalla hace una semana con el descuento cumplido y un remate de Courtois a la desesperada.

El gol in extremis de Vallejo para evitar el traspie fue la única solución que el Valencia encontró en un partido en el que, desconocido y sin ritmo, llegó a estar tendido en la lona. El Valladolid, con recursos de andar por casa, se acabó envalentonado y sacando los puños. En un mal día de todos en general, el principal rival del Valencia fue el propio Valencia, incapaz de imponerse a un rival con lo justo para pasar de puntillas por la categoría. Sólo faltaba, por si el contexto no estuviese de entrada lo suficientemente áspero y trabado, que a los cinco minutos Coquelin hiciese el amago de haberse lesionado por una peligrosa entrada. A diferencia de lo que venía siendo normal, lo del francés se quedó en un susto y Kondogbia, que ya estaba calentando, volvió a meterse para el banquillo. Pero el equipo, pese a que respiró aliviado, siguió sin echar a rodar.

Con muy poca intensidad y jugando a verlas venir, aunque manteniendo hasta el penúltimo momento la compostura, el Valencia pasó apuros a poco que Ünal y Sandro conectaron entre líneas y que con una tímida presión le cerraran las suyas. Cuando se soltaron las cadenas, sin embargo, Ferran y Rodrigo también le metieron a Masip el miedo en el cuerpo. Con la titularidad de Sobrino, cuya actuación explica porqué llevaba un año sin serlo, el extremo derecho volvió de inicio a su hábitat mientras que el internacional absoluto, esta vez sin pena ni gloria, demostró también que la cabeza la tiene para pensar antes que para rematar centros. Visto lo visto, y aunque Paulista cazó un balón pellizcado, hasta Parejo prefirió buscarlo desde lejos, ya fuese de falta desde la frontal o apostando al olímpico desde el córner, por eso de que el viento no siempre soplaba en contra.



El partido, con muy poca chicha, se decantó a la hora con la rueda de cambios, aunque no a favor del Valencia, que empezó a desnortarse y a mostrarse como el equipo confuso que había sido antes de las últimas machadas. Cheryshev, en su reaparición desde el Lille, maniobró bien para que Masip desviara, pero Celades no fue capaz esta vez de cambiarles la cara a los suyos, sin el diente y las revoluciones necesarias para crujir a un Valladolid que se venía arriba. Jaume, antes del gesto de la falta, respondió sin dudas ante un pegador como Óscar Plano y sobre todo Sergi Guardiola, que le obligó a lucirse con un remate picado. Sin embargo, los descuelgues del Valladolid dejaron de ser esporádicos y el gol empezó a mascarse. Fue lo único, picando en su orgullo, que metió en el meollo a un Valencia que, como cualquier guerrero, no es nadie sin esfuerzo, sin coraza y sin puntas de lanza como los que acabaron generando el empate. De la victoria que se escapó contra el Madrid a la derrota que se evitó en Zorrilla. Rendirse, jamás.

