El año "inolvidable e increíble" de Cheryshev

Cheryshev hace una valoración del cómputo global del año en el que el Valencia CF cumplió su centenario, un año del que afirma estar muy satisfecho en cuanto a los logros del equipo y al apoyo de la afición. «Ha sido un año increíble e inolvidable, ahora está en nuestras manos mejorar el año siguiente. Tenemos un gran equipo y una gran afición detrás, juntos podemos lograr grandes cosas. La afición también juega allá donde vaya el Valencia y refuerza el ADN competitivo de un bloque que se ha convertido en una familia», explica Cheryshev. El valencianista, que regresa de una lesión, es muy positivo de cara al futuro y espera que haya una continuidad del rendimiento del equipo, que tras la marcha de Marcelino, ha sobrepasado la transición de entrenador para encontrar estabilidad en cuanto a resultados. «Somos una gran familia y cada jugador que sale intenta aportar lo máximo por su compañero, esperemos darle alegrías a esta afición porque se lo merece también», explica el blanquinegro. Cheryshev lleva dos goles en su cuenta particular este año. Uno de ellos fue fundamental en el triunfo en San Mamés por la mínima la primera victoria liguera de Albert Celades.



Su vuelta con el equipo

El último partido de LaLiga en el José Zorilla fue la oportunidad de Denis Cheryshev de reencontrarse con el fútbol antes de cerrar el año. El ruso fue uno de los revulsivos que Albert Celades utilizó para intentar desatascar el partido y sustituir a Rubén Sobrino, pero su incorporación no tuvo demasiadas consecuencias. Entró para disputar la última hora del encuentro y su intervención más notable fue el disparó que tocó en un defensa y que por poco pilló desprevenido a Masip. El Valencia CF sufrió para empatar el partido. «Ha sido un partido feo para los dos equipos, complicado por el aire y el frío. Ellos son fuertes aquí, nosotros veníamos con la intención de ganar y al final no pudo ser, pero en esa última jugada se ha visto el espíritu de este equipo, que no nos damos por vencidos y hasta el último minuto queríamos marcar gol», afirmaba Cheryshev sobre el partido.

El ruso volvió a los terrenos de juego, de los que le apartó una lesión en la pelvis durante el choque de Champions League ante el Lille. Ha sido uno de los muchos valencianistas afectados por las lesiones esta temporada, que se han convertido en una constante durante esta primera parte de la campaña. Desde ese día, el jugador ha estado ausente en nueve partidos. «Tenía muchas ganas de volver. Siempre que hay una lesión sufres más porque no puedes ayudar a tus compañeros. Por fin pude jugar y espero seguir aportando al equipo», dijo el futbolista sobre su regreso.