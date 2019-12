Vídeo: Así fue el primer gol de Vallejo con el Valencia CF

Manu Vallejo no solo fue el héroe de ese punto rescatado por el Valencia CF en su visita al José Zorrilla, sino que además el futbolista de Chiclana marcó su primer gol con la camiseta blanquinegra.



Diez partidos y casi cuatrocientos minutos ha necesitado el joven delantero para estrenar su cuenta anotadora con el conjunto de Mestalla. "No creo que nos merecíeramos ganar, pero pero no ha sido un partido fácil, hemos peleado hasta el final y hemos ganado un punto y hay que seguir porque esto es difícil", aseguro Vallejo después del aprtido