Celades convocará a todos para la Supercopa de España

Albert Celades quiere llevarse a toda la plantilla al completo a la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí del próximo 8 al 12 de enero. La intención del técnico del Valencia CF es citar a todos sus jugadores, incluidos los lesionados de larga duración, para premiar a todo el grupo por los éxitos conseguidos la temporada pasada y, de paso, hacer piña de cara al nuevo desafío deportivo que supone conquistar un nuevo título para la entidad de Mestalla siete meses después de la Copa del Rey del Benito Villamarín contra el Barcelona. Celades entiende que si el Valencia tiene la oportunidad de disputar esta competición es gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los jugadores que formaron parte de la plantilla el año pasado y no quiere que nadie se quede sin vivir esta exótica y pionera experiencia del fútbol español en Jeddah.

De momento, a falta de lo que pase en la vuelta a los entrenamientos a partir del 29 de diciembre y el Valencia-Eibar del 4 de enero en Mestalla, hay dos futbolistas que están descartados para esa cita a principios de enero y a los que ya se les ha comunicado que la idea es que formen parte de la expedición blanquinegra. Son Gonçalo Guedes y Cristiano Piccini. Los dos está previsto que viajen a Arabia Saudí y prosigan allí sus procesos de recuperación al lado de sus compañeros y bajo las órdenes del cuerpo técnico al completo. La idea de Celades es que ambos compartan el día a día junto al resto de jugadores en el lujoso hotel de concentración Ritz Carlton de Jeddah, los campos de entrenamiento y en el King Abdullah Sports City Stadium aunque sea desde el vestuario y el palco de autoridades. Si algún otro jugador sufre un contratiempo de aquí al próximo 6 de enero, fecha en la que toman el vuelo, no afectará al viaje. El premio de la Supercopa es para todos.

Se trata de un nuevo guiño de Celades a unos jugadores de los que se siente muy orgulloso. Así lo manifiesta cada vez que sale a rueda de prensa. El pasado sábado sin ir más lejos despidió el año en Valladolid con palabras de agradecimiento para sus jugadores. "Tener un equipo que no baja los brazos es de admirar, cuando parecía que estaba acabado hemos tenido esa reacción, este equipo siempe lucha hasta el final. El equipo se ha vuelto a reponer de una situación difícil, es una más, este equipo nunca se rinde", decía minutos después de salvar un punto de oro en Pucela. No hay comparecencia pública del entrenador en la que no muestre su orgullo por dirigir a este grupo de jugadores "increíble". "¡Estos tíos son la leche!", decía en Ámsterdam después de conseguir el pasaporte para los octavos de final de la Champions League siete años después.

El de la Supercopa no es el único guiño de Celades a la plantilla en los últimos días. El técnico también ha programado la sesión del 1 de enero por la tarde para que los jugadores puedan celebrar el Año Nuevo con tranquilidad junto a sus familiares y amigos. Hay química entre el entrenador y sus jugadores cuando hace meses paraecía imposible, hay equipo, hay grupo y no hay mejor noticia que esa para afrontar los retos del nuevo año. El Valencia seguirá siendo una 'piña' en 2020. En la Supercopa más que nunca.