Objetivo claro para 2020

Manu Vallejo está por delante de Rubén Sobrino en la rotación de delanteros. Sin embargo, el gaditano comenzó de suplente en el Estadio José Zorilla y fue el manchego quien arrancó de inicio en el once titular junto a Rodrigo Moreno. Albert Celades tiene una explicación. El técnico del Valencia considera que Manu es un futbolista que sabe entrar bien en los partidos y entiende que ofrece su mayor rendimiento en espacios cortos de tiempo.

Para el entrenador, la mejor versión de Vallejo es su faceta de delantero revulsivo capaz de agitar los partidos en su tramo final y sumar desde el banquillo a base de chispa, verticalidad, atrevimiento, oportunidades, desmarques y goles. Como en Valladolid. Manu se estrenó como goleador en su décimo partido oficial y su objetivo para el nuevo año es asentarse como primera opción en el momento que no estén los 'titulares' Rodrigo Moreno, Maxi Gómez y Kevin Gameiro. Es su propósito para 2020. Demostrar que es más que un revulsivo.

Celades no se atrevió con Manu contra el Madrid ante las bajas por lesión de Maxi y Gameiro. Prefirió mover a Jaume Costa al lateral derecho, adelantar a Daniel Wass y desplazar a Ferran Torres al ataque. «Sobrino no estaba para jugar de inicio y Manu cuando sale del banquillo sale bien, queríamos aprovechar la velocidad de Ferran... hemos entendido que era la mejor manera y así lo hemos decidido», explicaba el entrenador.

Tampoco el técnico apostó por el gaditano como titular contra el Valladolid. Su apuesta de inicio fue Sobrino. Vallejo una vez más cumplió saliendo desde el banquillo esta vez con la recompensa de su primer gol en Primera. Avisó en un primer centro envenenado de Ferran desde la derecha. Ya en el 95' estuvo donde tenía que estar para remachar a la red otro envío 'top' de Ferran. No hay mejor recompensa para un delantero que un gol. Ni hay mejor manera para reivindicarse. En silencio, con mucho trabajo y más humildad. Como es Manu.



El gaditano, relegado al ostracismo con Marcelino García Toral, debutó en LaLiga el pasado 28 de septiembre en San Mamés de la mano de Celades. Su estreno en Primera contra el Athletic (21') fue ilusionante. No marcó de milagro, demostró desde el primer día desparpajo y poco a poco fue ganándose la confianza del entrenador convirtiéndose en uno de sus cambios fijos contra Alavés (31'), Sevilla (32'), Espanyol (27') y Lille (36'). En los tres últimos el andaluz de 22 años apareció en el campo con el equipo por detrás en el marcador y en los tres los blanquinegros terminaron con un resultado positivo en su haber. Ver a Manu saltar al césped mediada la hora del partido era una tónica habitual.

Así llegó su primera titularidad. Contra el Granada (87'), en banda izquierda y con la ovación final de Mestalla. La meritocracia de Celades permitió que se mantuviera en el once titular contra el Betis en su segunda y última titularidad. No cuajó una buen partido como la gran mayoría de jugadores y desde entonces no ha jugado más de inicio. Lo que no ha dejado de sumar es saliendo desde el banquillo. Cada vez que salta al césped es una bocanada de aire fresco para el equipo, contagia ilusión y genera energía. Así fue contra el Ajax (36'), el Madrid (29') y el sábado frente al Valladolid (22') con un golazo, «el primero de muchos» como el mismo afirmó, que jamás olvidará.

Colgará la camiseta en Chiclana

Manu se guardó la camiseta del debut y lo mismo hará con la de su primer gol en la élite del fútbol español. «Esta la enmarcaré y se queda en casa. Será la segunda que me guarde del Valencia. La primera que tengo es la del debut», desvelaba. El gaditano se marchó de vacaciones «contento» con el empate in extremis y con la satisfacción de haber aprovechado su oportunidad. «El míster nos tiene metidos a todos y hay que provechar las oportunidades y si es con goles mejor». No la aprovechó Sobrino como le hubiera gustado. «Hacía alrededor diez meses -14 de marzo en Krasnodar- que no jugaba de titular, siempre se puede hacer más cosas, creo que puedo dar mucho más, tengo que intentar conseguir mi mejor versión», aseguraba.