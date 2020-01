Coquelin: "Estoy seguro de que 2020 va a ser un año muy grande"

Francis Coquelin es uno de los grandes protagonistas del Valencia CF. El centrocampista habla en esta segunda parte de la entrevista concedida a SUPER de su llegada a València, Dani Parejo, lo que ha aportado Albert Celades al vestuario o incluso cuenta que le hubiera gustado ser periodista de no haber sido futbolista. El francés espera que 2020 sea "un año muy grande" para el conjunto valencianista y su afición.

Entrevista a Coquelin



Dentro de nada hará dos años de su llegada, ¿esperaba encontrarse tan bien en València, tan bien acogido?, las expectativas de la gente las ha superado seguro.



Creo que la afición, cuando firmé, no me conocía. Venía de Inglaterra, nunca había jugado en España. Mi idea era cambiar de aires, ir a un sitio muy competitivo y con mis valores, de los que hablábamos antes, muy claros. Todo eso hizo que el Valencia fuera el mejor sitio para mí. Es verdad que la integración fue muy rápida, cogí el idioma más o menos pronto también, algo positivo para hablar con mis compañeros y para el día a día. Fue increíble, la pena fue la lesión. La verdad, todo ha sido muy positivo hasta ahora y a seguir a por más.



Durante su etapa final en el Arsenal, tengo la sensación de que Arsène Wenger le estaba taponando o limitando un poco. Había sido una apuesta suya, pero en los últimos tiempos su imagen era la de futbolista que estaba dando mucho menos de lo que podía dar.

He tenido la posibilidad de demostrar mi talento en el Arsenal, de jugar allí, y estoy agradecido por darme la oportunidad. Es cierto que aquí la visión de los dos misters que he tenido es diferente a la del Arsenal. Los entrenadores (Marcelino y Celades) saben que también sé jugar a fútbol. En Inglaterra estaba la idea de que sólo servía para defender, aunque también podía ir hacia delante y jugar. Es verdad que aquí tengo más libertad, pero soy un jugador que está para ayudar al equipo. El apartado defensivo es uno de mis puntos más fuertes, pero también me gusta tener el balón y jugar al fútbol.



Ahora que se ha puesto muy de moda fichar futbolistas jóvenes, usted que llegó al Arsenal con 17 años, ¿no le parece que tenemos mucha prisa por elevar a la categoría de crack a chicos con 19 o 20 años?



Por mi experiencia, esta generación es un poco diferente a la nuestra. Ahora los futbolistas jóvenes juegan muy rápido. Los entrenadores tienen un poco más de paciencia. Es verdad que hay jugadores muy jóvenes, pero con mucho talento. Los tenemos también en nuestro equipo, como Ferran, que está en un nivel altísimo. Lo importante es el entorno y el club, que tiene que dosificar. Es un poco todo. Si tiene el talento, tiene que jugar. Pero no debemos ponerles mucha presión. A veces, a la gente se le olvida la edad que tienen, tenemos que ser conscientes de que son hombres, pero muy pequeños.



Su proceso, sin embargo, fue mucho más poco a poco, paso a paso, con cesiones a Lorient, Friburgo, Charlton.



Sí, son cesiones que te hacen madurar. Es una trayectoria, hay jugadores que lo hacen diferente. No voy a decir que la mía es la mejor, pero me sirvió para coger experiencia en muchos campeonatos y también en mi vida.



Final de la FA Cup 2015, Cazorla y Coquelin en el centro del campo, en un gran centro del campo...

Fue un momento único, mi primer título como profesional (4-0, al Aston Villa en Wembley). Era algo especial, jugar en el medio con un jugador como Santi, fue una alegría cada día. Es una muy buena persona fuera del campo y en el terreno de juego es de altísimo nivel. Me alegro mucho por él, que pueda jugar otra vez, porque tuvo dos años muy difíciles y ahora ha vuelto a un gran nivel y a la Selección. Me alegro mucho.



¿Le ha sorprendido?

Sabía que si superaba las molestias de sus tendones podría volver a jugar a altísimo nivel. Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Tiene una calidad técnica increíble y, como he dicho, es una buena persona. Cuando eres así, te pasan cosas buenas.

La impresión es que ha vuelto a encontrar ese tipo de 'socio' ideal en Parejo, se complementan perfecto.

Dani, al igual que Santi, es un jugador de altísimo nivel. Es un placer jugar a su lado, técnicamente es muy fuerte y no lo conocía tanto antes de firmar aquí. Es un jugador top, merece jugar en la Selección y vamos a hacer todo lo posible para estar arriba y que tenga oportunidades de ir a la Eurocopa.



Poniendo el foco en Kondogbia, parece que se ha instalado la idea de que tiene que ser uno u otro sobre el campo, pero su competencia con él es muy sana.

Sí, es muy sana. Geoffrey es amigo mío. Cuando juego estoy contento, pero cuando él juega, también lo estoy. Aquí hay competencia por todos los puestos. Es muy sano. Somos una familia y los más importante es que el equipo vaya hacia delante. En los últimos partidos Kondogbia jugó increíble, marcó el gol contra el Lille y es una pena que a veces nos lesionemos, pero así es el fútbol. Ahora estamos todos y necesitamos de todos para estar arriba en las competiciones.



Han coincidido algunas veces, además en citas importantes, pero quizás falta ese gran partido juntos.

No hemos tenido esta dinámica de dos o tres partidos seguidos con continuidad... Con Dani también podemos jugar, pero es decisión del míster. Con futbolistas de alto nivel siempre se puede jugar.



Son dos futbolistas de mucho nivel para un rol similar, que es una suerte para el Valencia, pero para ustedes lo es un poco menos.

Sucede en todos los equipos grandes. Es mejor para el Valencia tener ese tipo de futbolista de gran nivel para competir en todos los frentes.

¿Qué les ha aportado Celades?

Yo, lo dije desde el primer día, Celades entró en el vestuario con mucha humildad, pero con hambre de hacerlo bien. Es su primera experiencia como entrenador y lo que está haciendo es espectacular. Lo vemos en el campo, trabajamos mucho en los entrenamientos y luego se ve. Hemos conseguido victorias muy importantes esta temporada y toda la plantilla está con el míster, que es lo más importante.



Dentro de que el fútbol tiene tantas versiones y formas, Celades es el triunfo de la lógica, de la sencillez, de un tío normal.

El nombre no lo hace todo, sino lo que haces afuera, en el campo, cada día, entrenando y trabajando. Tiene mucha humildad y es lo que te hace ganar títulos y partidos.



Por fútbol y por cómo se han dado los tiempos, el equipo tiene margen de mejora, puede dar un poco más todavía. Hay jugadores jóvenes, otros en un punto de madurez ideal y falta por recuperar lesionados.

Siempre hay tiempo para mejorar y hay aspectos del juego en los que podemos. Un ejemplo es lo que sucedió el día del Real Madrid. Con un poco más de experiencia, los tres puntos se hubieran quedado en casa. Son pequeñas cosas que tenemos que aprender y estoy seguro de que 2020 va a ser un año muy grande para el Valencia.



¿Se ve en la selección francesa o es un objetivo que ni se plantea?

Estoy muy concentrado en el Valencia. Al final, lo que te permite ir con la selección es lo que haces cada día con tu club. Es verdad que hay muchos jugadores en mi posición y es un objetivo que queda muy lejano, pero sigo a la selección, cuando Francia juega siempre veo los partidos, pero lo más importante es el Valencia y los objetivos a conseguir.



Ese paso de debutar con Francia sería un bonito reconocimiento para su trabajo.

Para cualquier jugador ir con su selección es algo especial, pero es que hay mucha calidad. Sé que yo tengo calidad también, pero es el míster quien decide.



Recuerde que un futbolista como Steven Nzonzi se hizo hueco en el último Mundial.

Son los campeones del mundo, es difícil entrar en ese equipo, pero nunca se sabe.

¿Es cierto qué de no haber sido futbolista te hubiera gustado ser periodista deportivo?

Sí, es verdad. Me gustaba la literatura francesa y todo eso. Es verdad que podría haber sido otro camino de no haber sido futbolista... Me gustaba el deporte mucho, escribir también y era otra opción que me estaba pensando.