Así pasa la Navidad Jaume Doménech en su casa de Almenara

Acaba 2019, un año inolvidable para Jaume Domènech que cumplió el sueño de su infancia de levantar un título luciendo el escudo del Valencia CF. Una ilusión que con trabajo y sin bajar los brazos logró convertir en realidad. Para la historia quedará su imagen subido al larguero en el Benito Villamarín tras conquistar la Copa, emulando la de Quique en Chamartín también tras proclamarse campeón de Copa, en 1954, ambos campeonando ante el FC Barcelona.

¿Cómo pasa la Navidad uno de los capitanes del Valencia CF? Así lo cuenta el portero en declaraciones ofrecidas por el club: "En los días libres que tenemos estos días por Navidad me gustar estar con la familia, en casa, con los amigos de toda la vida y disfrutar del tiempo libre que no tenemos durante el año compartiéndolos con la familia. Nos juntamos para comer y para cenar. Aprovechamos el tiempo que no tenemos durante la temporada con tanto viaje por los partidos".

¿Cuál es uno de sus manjares preferidos? "Comemos muchas castañas a la brasa que nos gustan mucho y poca cosa más", reconoce el 'Gat de Almenara', consciente de que "has de cuidarte y seguir una dieta alimentaria. Son unos días, pero no puedes desconectar de la competición porque enseguida vuelves a la rutina de muchos entrenamientos y partidos seguidos".

Jaume ha sido el portero titular en los últimos cuatro partidos del año, en los que el Valencia CF certificó su clasificación para los octavos de final de la Champions League tras vencer al AFC Ajax (0-1) en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, remontó dos goles en contra para ganar el derbi ante el Levante UD (2-4) y empató ante el Real Madrid (1-1) y Valladolid (1-1). En estos días de descanso, el guardameta va a "entrenar algún día para mantenerte bien. Tengo un gimnasio en casa, hago bicicleta y me cuido para cuando volvamos a los entrenamientos no notar la falta de ritmo ni haber parado unos días". El año 2020 se presenta con nuevos retos apasionantes que Jaume y sus compañeros van a afrontar con mucha ilusión para seguir creciendo.