Cancelo: la primera respuesta del Manchester City

El Valencia CF mantiene su objetivo de lograr la cesión de Joao Cancelo para reforzar el equipo en el mercado de invierno, a pesar de que en el club son conscientes de la dificultad que entraña una operación como esta.

De hecho, en el Valencia CF ya conocen la primera respuesta del Manchester City, que ha comunicado al futbolista que no va a aceptar una salida en enero. No entra en los planes de Pep Guardiola prescindir del lateral derecho a pesar de que no está contando con él todo lo que el futbolista quiere.

Es el propio Txiki Begiristain, director deportivo de los Citizens, el que ha trasladado esta decisión, aunque el Valencia CF no arroja la toalla y mantiene todos sus frentes abiertos de cara a la próxima apertura del mercado de fichajes, incluida la de Joao Cancelo.

El portugués es el gran objetivo de Peter Lim. El empeño del máximo accionista y la postura del futbolista, que sí está receptivo a salir, son las dos grandes bazas del Valencia CF.