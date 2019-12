Los frentes abiertos del Valencia CF en el mercado de invierno

El Valencia CF no arroja la toalla y mantiene como prioridad el fichaje de Joao Cancelo en el mercado de invierno que se abre el próximo 1 de enero, aunque tal como estaba previsto la dificultad de una operación de este estilo es muy alta. Se trata de un futbolista que incorporó el Manchester City el pasado verano pagando 60 millones de euros a la Juventus, contratado para muchos años y, aunque en estos primeros meses no se ha hecho con la titularidad en el equipo de Pep Guardiola, en el club Cityzen confían en él para el futuro.

Así se lo ha trasladado Txiki Begiristain al propio futbolista, después de asegurarse de que el interés del Valencia CF por lograr la cesión del portugués es firme, tal como avanzó días atrás SUPER. En el club de Mestalla ya conocen por tanto que la primera respuesta del City a la posibilidad de ceder a Joao Cancelo en el mes de enero es negativa. Aunque el jugador no está nada satisfecho con el papel secundario que tiene en el equipo, Kyle Walker es el titular en todos los partidos importantes, en los planes de Guardiola no entra a día de hoy desprenderse del lateral derecho, además no tiene otro futbolista en su plantilla que pueda hacer su papel, por lo que en caso de lesión de Walker se quedaría sin recambio. Aunque en la premier la distancia con el Liverpool parece insalvable, el City se ve con muchas posibilidades de competir la eliminatoria de octavos de final con el Real Madrid y apuesta por la Champions, lo que de entrada le lleva a no plantearse debilitar su plantilla.

¿Qué va a hacer el Valencia CF para reforzar esa posición y atender así una de las peticiones de Albert Celades en el caso de que se cierre la primera opción? De momento, la postura del City no ha sido ninguna sorpresa, el club sabía desde el principio que es una fichaje muy complicado y de hecho ha seguido trabajando en otras opciones, entre las que está el lateral de la Roma Alessandro Florenzi. A día de hoy en el club no hay una decisión definitiva, se mantienen abiertas todas las posibilidades incluida la de Cancelo, a la espera de que el empeño de Peter Lim con el portugués y la mediación de Jorge Mendes con el City puedan dar algún resultado. Se puede decir que la apuesta del máximo accionista y la postura del jugador son las dos grandes bazas que mantiene el Valencia CF. Cancelo sí está receptivo a salir y ha dado el OK a la posibilidad de venir al Valencia CF para jugar hasta junio, está convencido de que aquí tendría un protagonismo que le llevaría a disputar la Eurocopa 2020 con Portugal, objetivo que ahora mismo se le ha complicado.



La vía Roma

Otro futbolista que encaja en lo que busca el Valencia CF es Florenzi, lateral de la Roma de 28 años, experimentado y preparado para rendir desde el primer día, que son las premisas de Celades para este mercado de invierno. El Valencia ha mostrado interés por el jugador y en los últimos días, ante la amenaza seria de perderlo, el técnico de la Roma Paulo Fonseca ha tratado de reconducir la relación entre ambos con el objetivo de que se quede. La propuesta del Valencia CF pasaba por pagar por una cesión hasta final de temporada sin más ataduras, escenario que no contempa la Roma por un jugador que, en el caso de salir, tiene muchas ofertas en Italia y fuera.

Según una información que publica La Gazzetta dello Sport, el club de Mestalla llegaría a comprometerse con una opción de compra siempre que estuviera condicionada a que el equipo vuelva a estar en Champions League la próxima temporada o que alcance las semifinales de la misma en la presente, en la que se medirá al Atalanta en octavos de final. Todo abierto.