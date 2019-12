Dani Parejo se sienta en la mesa de Pep Claramunt y Pipo Baraja

A lo largo de nueve temporadas vistiendo la camiseta del murciélago «increíble» se ha convertido en una palabra recurrente en el discurso de Dani Parejo. «Increíble», a su vez, es el adjetivo que mejor describe el incombustible rendimiento del capitán. El año del Centenario, 2019, ha sido también el de la confirmación del centrocampista madrileño entre los históricos del Valencia CF. A sus 30 años, Parejo conquistó su primer título –la octava Copa para la entidad– y único entorchado blanquinegro desde la séptima Copa que Rubén Baraja levantó en abril de 2008. Precisamente, si continúa con esta «increíble» proyección, el '10' rebasará al 'Pipo' el próximo mes de enero en la lista de leyendas con más partidos oficiales disputados desde 1919.

El futbolista de Coslada cierra el año con 359 envites como valencianista desde que llegó en junio de 2011 fichado por Braulio Vázquez. En pocos meses, Dani Parejo ha pasado a ser para Celades el mismo referente que fue con Marcelino. Esta temporada el organizador lo ha jugado todo, a excepción del estreno frente a la Real por culpa de una sanción que arrastraba del curso anterior. Un total de 23 partidos con los que ha superado en número de presencias a cinco mitos de diferentes épocas: Juan Ramón (358), defensa y capitán de los primeros títulos; Asensi (354), interior izquierdo de la delantera eléctrica; el elegante '10' campeón europeo de la Recopa y la Supercopa, Subirats; o el temible carril zurdo del 'Doblete', Vicente (340) y Carboni (350).

A sólo tres encuentros de Baraja (362), Parejo formará pronto parte de un top-10 en el que hay grandes capitanes que defendieron al equipo desde el medio campo. Aparte del '8' vallisoletano que reinó con el Valencia a principios del siglo XXI, Pep Claramunt (375), Saura (400), Albelda (485) o Fernando (553), el hombre que en más ocasiones se ha enfundado la casaca blanquinegra. Al exjugador de Puçol, conductor del Valencia y la selección española entre los 60 y 70, también está en condición de rebasarlo en la segunda parte de esta campaña 19/20, del mismo modo que a Castellanos, Sempere, Giner o Arroyo.

Roza los 5.000 minutos

Como dijo semanas atrás su entrenador, lo hecho por Dani Parejo en este 2019 ha sido «alucinante». Insustituible, el '10' ha sumado 4.976 minutos a lo largo del año natural. En ese lapso de tiempo, además, según 'VCFDatos', ha tumbado con 57 el récord de partidos como titular que estaba en los 56 de Mendieta en 1999. Asimismo, el madrileño ha pulverizado los 53 duelos de Baraja en el magnífico 2004 y los 44 de Claramunt en 1967. «Dani lo juega todo. Todos los minutos. Lo que no veo normal es que no se lesione con el nivel que nos da. Lo de Parejo me parece alucinante», comentaba Albert Celades.

La extraordinaria obra del capitán en 2019 se completa merced a su faceta goleadora, donde su especialidad en los penaltis juega a su favor. Durante este año ha anotado 14 dianas, las mismas que en 2015 o una más que las que hizo el 'Pipo' en 2002 y 2004. En el global, con 61, ya sobrepasó los 58 goles del mencionado Baraja, pero aún camina algo lejos de los 77 de Claramunt.

Para 2020 los principales retos de Parejo son engrosar su palmarés liderando a un Valencia que luchará en cuatro competiciones y la Selección. La pócima de su éxito consiste en su sorprendente capacidad para esquivar lesiones. Desde noviembre de 2018 no se ha perdido ni una sola batalla por cuestiones físicas.



Primer gol en la Champions

2019 ha sido intenso e inolvidable para Parejo. Empezó en enero con un llamamiento en redes tras el 1-1 con el Valladolid en Mestalla. «Aquí no se rinde nadie». En marzo jugó con España en el estadio valencianista. Después, el cuarto puesto, la Copa o su primer gol de Champions al Lille (4-1).