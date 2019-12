Mercado: De Cancelo a la nueva situación de Florenzi

El plan del Valencia CF para fichar un lateral derecho en el mercado de enero sigue adelante. Sin prisa pero sin pausa. Este fin de semana se esperaban pocas novedades al respecto porque el club no ha hecho gestión alguna aunque se espera que se retomen la semana que viene. Sea como sea, lo cierto es que sí se ha producido alguna novedad significativa, si bien no cambia un ápice la hoja de ruta del conjunto valencianista.

La noticia ha aparecido en Italia, concretamente en el periódico Il Tempo, que informa de la decisión firme de Florenzi de seguir en la Roma. Florenzi es un lateral derecho italiano de 28 años cuyo futuro fuera del conjunto romano ha estado en el aire por problemas con el entrenador portugués Paulo Fonseca. El futbolista no jugaba tanto como le gustaría y con ello veía peligrar su participación en la próxima Eurocopa que se disputa en el mes de junio de 2020, y se llegó a plantear dejar el conjunto romano ante la posibilidad de que el seleccionador italiano, Roberto Mancini, lo dejara fuera por no jugar. De hecho, Paulo Fonseca ha dejado clara su postura en unas declaraciones públicas sobre la situación en el equipo de Alessandro Florenzi: "No debo ponerme en su lugar. Entiendo eso, pero lo que le pase a él con el equipo nacional también le sucede a otros. Soy consciente de lo que representa para el club y los aficionados. Es un gran profesional. Nunca hemos tenido ningún problema, tengo una excelente relación con él. Siempre sigue siendo una opción técnica, pero esto también se aplica a otros jugadores. Solo debo pensar en el bien de la Roma. No puedo pensar si Florenzi juega más o menos en el equipo nacional, aunque lo entiendo". En otras palabras, el luso le dice que no puede cambiar su decisión profesional por los intereses propios del futbolista con respecto a su selección.

En este sentido, desde el club de Mestalla siempre ha mantenido que la primera opción para reforzar el lateral derecho era y sigue siendo actualmente el portugués Joao Cancelo, pero al tiempo admitía que miraba de reojo otras opciones para el puesto porque es perfectamente consciente de la dificultad que entraña lograr que el lateral del Manchester City llegue en enero en calidad de cedido. Y una de esas opciones que mira de reojo, o miraba si es que se cumple lo que se publica en Italia, es Alessandro Florenzi. Eso sí, el fichaje de este futbolista también es muy complicado porque más allá de que su decisión ahora sea seguir, la Roma, cuando la puerta de salida estaba abierta, pedía una cantidad fija por la cesión, y sobre todo, asegurarse una cantidad a futuro que estaría entre quince y veinte millones de euros. En esas condiciones, el Valencia CF se cae de la puja porque la intención blanquinegra es fichar un lateral derecho solo en forma de cesión pura para la segunda vuelta del campeonato y nada más. Es decir, no quiere comprometerse más allá porque confía en la recuperación del italiano Cristiano Piccini, que esta temporada la pasará casi en blanco por una lesión, y no pierde la fe en el portugués Thierry Correia, al que se le busca una salida para que tenga de los minutos que no tiene en el Valencia CF. Correia necesita jugar y sobre todo aprender a competir. Por último, la polivalencia de Wass es un seguro para el entrenador que le permite confiar en Piccini y Correia a medio plazo, de ahí que el lateral derecho que se busca ahora sea solo en forma de cesión hasta final de temporada. En este sentido, el pasado viernes desde el club de Mestalla se siguió con cierta expectativa el partido del City ante el Wolverhampton de Nuno Espirito Santo para ver si Guardiola alineaba a Cancelo. No jugó ni un minuto, y por ello el Valencia CF mantiene la puerta abierta.



En cuanto a las otras posiciones que le gustaría reforzar al entrenador valencianista Albert Celades, según ha podido saber este periódico todavía no se han producido movimientos. Como ha venido publicando SUPER la gran prioridad para el mercado de invierno es reforzar el lateral derecho, las otras posiciones en las que podría haber retoques son en la defensa y en el centro del campo. Tras el lateral derecho a Celades le gustaría tener un central de perfil zurdo con buena salida de balón y por último un pivote por delante de la defensa con las mismas características, que le permita poder dosificar a Dani Parejo. La llegada de un lateral derecho puede mediatizar la del centrocampista, ya que liberaría a Wass para ser un futbolista más de centro del campo, sin olvidar que en unos meses Piccini puede ser una opción.

