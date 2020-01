Casi 50.000 valencianistas han votado que este es el mejor once de la década

Los lectores de SUPER han elegido al mejor once de la década. Con casi 50.000 votos, así queda confeccionada la alineación, aunque la encuesta queda abierta y sujeta a modificaciones, con lo que si no has participado, ¡aún estás a tiempo!

Sorprenden las cifras en torno a los laterales y a uno de los bandas. Cancelo (79%), Gayà (81%) y Juan Mata (86%) son muy superiores a sus rivales.

