Luis Enrique, aquí está Gabriel

Gabriel será español a primeros de año. El defensa tendrá la doble nacionalidad y no es un secreto: su objetivo es jugar con la Selección. Gabriel ha expresado su propósito públicamente y tiene claro el camino hasta la meta. El pasaporte está en trámites, pero el central sería seleccionable por Luis Enrique para la doble jornada de amistosos ante Alemania (Metropolitano) y Países Bajos (Johan Cruyff Arena), 26 y 29 de marzo. No estaría mal para empezar. La siguiente convocatoria será en primavera, con la fase final de la Eurocopa como marco. Gabriel ha apostado fuerte. Primero, no es fácil renunciar a Brasil. Segundo, conquistar la llamada de España también es complicado. El reto le obliga a mantener un nivel muy alto con el Valencia CF, cuestión que ha consolidado durante los dos últimos años y medio.

Gabriel será paulista y español. Con 29, está en un momento total. Más sólido, consistente y continuo, la temporada 2019/20 le ha afianzando como uno de los mejores centrales de LaLiga. Sin olvidar a Gayà, es el pilar de la defensa. Está en plenitud y se siente líder, aunque no lleve brazalete. Luis Enrique no puede dejar pasar la oportunidad. Un jugador importante, de un equipo importante, trayectoria importante, rendimiento importante... Todo eso potenciado por la nota que ha sacado en Champions. Con Chelsea, Ajax y Lille como adversarios, sólo Sergio Ramos ha superado su 7.10 de rating estadístico; entre los jugadores que pueden ir con la selección española. En la fase de grupos queda en el puesto 11 dentro de su posición, tercer escalón del podio entre los representantes de LaLiga tras Ramos y Felipe (Atlético). Todo eso tiene un valor.

Grande en los partidos grandes

Gabriel ha firmado partidos épicos en Stamford Bridge, en el Metropolitano, ante el Lille, en Ámsterdam. Paulista ha destacado en los partidos gordos del último semestre de 2019. La roja final fue producto de un exceso de revoluciones que también ha conseguido dominar y enfocar en los últimos tiempos, aunque ante el Ajax le traicionase el exceso de tensión. El error le ha dejado una lección poderosa porque se va a perder toda la eliminatoria de octavos ante la Atalanta. Garay y Diakhaby van a tener que domar a Papu Gómez, Josip Ilicic y Duván Zapata por su cuenta. Es una baja sensible, que insiste en la dimensión que ha ganado Gabriel.



Competidor por naturaleza

El regreso de Luis Enrique cambia el escenario final afianzado por Robert Moreno hasta noviembre. El eje de la defensa estaba cerrada en torno a Ramos, Albiol, Pau Torres e Iñigo. El jugador del Athletic y el capitán del Madrid son del agrado del seleccionador, que también había contado con Diego Llorente y Mario Hermoso. No es una zona cerrada y el acompañante de Ramos ha sido motivo de prueba y examen. Albiol ha ganado peso en la carrera, pero ahora depende del plan de Luis Enrique. Gabriel es un central contundente, bueno en la marca, especialista en la intercepción y en ganar duelos. Ahí están los datos. Además, es uno defensas de LaLiga que menos faltas comete. El valencianista no es un especialista con balón, pero tampoco es un cero y podría complementar a Ramos, adaptándose a cualquiera de los dos perfiles. No hay tanto donde elegir para que su teléfono no suene.



El español de Sao Paulo

La vuelta de Luis Enrique puede impulsar la reincorporación de Parejo tras quedarse fuera de las dos últimas listas de Moreno. El paso –notable– del Valencia refuerza su candidatura. Gabriel seguiría el camino de otros brasileños que apostaron por defender a España. El más destacado, Marcos Senna, fundamental en el equipo que ganó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés. El último ha sido Diego Costa. La lista se eleva hasta cinco con Catanha, Becerra y Donato. Además, también están Rodrigo y Thiago, españoles de sangre brasileña. El delantero nació en Río de Janeiro. Lo importante es el compromiso, la ambición, la motivación, el rendimiento, el perfil, la mentalidad. Todo eso, Gabriel también lo tiene. El español de Sao Paulo, que tiene clara su preferencia entre la canarinha y la roja.