Ojo al vaticinio de Vicente Del Bosque sobre el futuro de Ferran

El año que termina puede ser considerado el de la explosión de Ferran Torres como futbolista de élite. El joven de Foios ha estado considerado siempre como un jugador de futuro, como uno de los canteranos llamados a triunfar en la élite y en el primer equipo del Valencia CF pero no son pocos los jóvenes que conviven con esta etiqueta durante muchos años pero realmente nunca llegan a consolidarse. No ha sido el caso de Ferran, que no solo se ha consolidado en primera división y en un equipo de Champions como el Valencia CF, además se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del conjunto de Mestalla hasta el punto que a sus 19 años, es una de las referencias y de revelaciones de primera división.

De hecho, el centrocampista valenciano ha dado ya el salto a la selección Sub 21 después de ser el líder de la Sub 19 que el pasado verano conquisto el campeonato de Europa en el que fue elegido mejor jugador del torneo. Ahora, el siguiente paso del canterano es llegar a la selección absoluta que entrena Luis Enrique.

¿Puede Ferran llegar a la selección española absoluta? Pues es una pregunta que pocos pueden responder con la rotundidad con que lo ha hecho Vicente Del Bosque, porque pocos como él conocen la selección absoluta. No en vano, siendo él seleccionador de España, la Roja tocó el cielo en Sudáfrica al proclamarse campeona del mundo en 2010. Pues bien, esto ha dicho Vicente del Bosque, en su visita a la Liga Promises que se está disputando en Abu Dhabi, sobre el valencianista Ferran Torres cuando se le ha preguntado por los futbolistas jóvenes más prometedores de la Liga española: "Uno de los jóvenes mejores que hay es Ferran Torres del Valencia CF. Tiene un potencial fantástico. Ha ido habitualmente a las selecciones inferiores y pronto lo veremos en la selección española absoluta".

Eso sí, antes de que se pronunciara sobre Ferran, a Del Bosque se le preguntó por los brasileños Vinícius y Rodrygo, ambos jóvenes y futbolistas del primer equipo del Real Madrid. Esto dijo de ellos: "Vinícius y Rodrygo son casos excepcionales porque han costado mucho dinero y cuando el Madrid lo ha pagado es que cree en ellos. Son aprendices, pero para algunas cosas, para otras son profesionales a todos los efectos".