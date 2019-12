Historia y piel del murciélago

En la esquina izquierda de la casa de José Ponce, ubicada en pleno corazón de la ciudad, brota casi por sorpresa un santuario valencianista. Pósters, libros, banderines, reliquias de toda clase y, sobre todo, camisetas. Unas 140 que los futbolistas del Valencia CF han defendido desde 1974. Casi medio siglo de historia textil del club del murciélago. Este valenciano de 47 años, cuya principal motivación es «poder divulgar el pasado del Valencia», es uno de los coleccionistas más relevantes del entorno blanquinegro.

La abuela Lola fue la culpable de este tesoro que José guarda como oro en paño. Ella, natural de Alcalà Xivert, contagió al niño su amor al Valencia. Los recuerdos son difusos. «Me acuerdo de estar pendiente de los partidos cuando se me caía algún que otro diente de leche», sonríe. Eran los años de Kempes, Bonhof, Tendillo, Arias... Precisamente, el '4' de Ricardo Arias fue la primera pieza de su colección. «Hará ocho o nueve años cuando estaba buscando una Senyera de 'Ressy' de finales de los 70. Contacté con un súper coleccionista y me hice con un lote de dos, la de Arias en la final copera del 79 y una gris de Pereira, el portero», cuenta.

Kempes, el más reclamado

Una vez que «pica el gusanillo», el coleccionista ya no puede parar. Internet ha ayudado a ampliar el radar. Gracias a las nuevas tecnologías, Ponce ha podido rescatar diferentes 'pieles' de Mario Kempes –siempre era la camiseta más solicitada por el rival– repartidas por el mundo: En Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica o Japón. Curiosamente, un fan nipón guarda una del 'Matador' en la final de la Supercopa de 1980. «Mi ilusión es poder traerlas a València, también alguna otra desde Alemania. Intentar que tengamos aquí la mayor recopilación posible. Mi afición significa un esfuerzo económico y de tiempo, por amor a los colores, y no se espera más recompensa que poder mostrar a todos la historia de nuestro Valencia. Para mí, ha sido un orgullo participar en exposiciones en peñas, fallas, con la Asociación de Futbolistas y con la Penya per la Solidaritat. He tenido la suerte de conocer a Salva Raga y ayudarle en su labor de difundir la historia más desconocida», dice José, que está «abierto a sumar y colaborar» con el club en objetivos de este tipo.

Cada coleccionista centra el contenido de su serie conforme a «gustos y edades». La suya tiene su esencia en los años 70 y 80. La pieza más antigua es una camiseta de rejilla blanca, probablemente, llevada por Juan Cruz Sol cuando jugaba en banda derecha. El hecho de mantener activo su valencianismo, sin embargo, ha permitido a José Ponce hacerse con prendas de los 90, los 2000 y tan recientes como su última incorporación, la que vistió Carlos Soler en el Celtic Park de Glasgow en la pasada edición de la Liga Europa. «Me haría mucha ilusión una de la Copa en el Villamarín de Sevilla», apunta confesando la tarea en la que ahora mismo trabaja.

A la hora de cazar un nuevo tesoro el dinero se convierte en un factor clave cuando el poseedor se resiste a vender. Por ejemplo, recientemente un coleccionista del Madrid pagó 6.000 euros por una 'piel' de Puskás. El coleccionismo que envuelve al Valencia, de alto nivel, da fe de «la riqueza histórica del club», aunque las pujas no han superado aún los 2.000 euros. Entre las capturas de Ponce, llama la atención el '10' de Subirats en la final europea ante el Arsenal y la compra de dos camisetas de Kempes. Una, con el '7' detrás, al extécnico de Dinamarca Morten Olsen, que se enfrentó al argentino como defensa del Anderlecht en la UEFA del 83. La otra, una de entrenamiento, al utillero del Albion inglés. El '10' se la había dado firmada meses después de ser campeón del mundo en 1978.