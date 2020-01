Reunión con Garay, Celades y Jorge López

El último día del año 2019, martes 31 de diciembre, ha sido ajetreado en el Valencia CF. El equipo ha entrenado en la Ciudad Deportiva para prepara el próximo partido de Liga ante el Eibar en Mestalla el sábado cuatro de enero, y paralelamente, el club, que está muy pendiente de la planificación deportiva, ha tenido varios frentes abiertos sobre los que ha tratado Anil Murthy en su visita a Paterna.

Por ello el presidente del club ha estado en la Ciudad Deportiva para mantener diferentes reuniones que pueden afectar al futuro inmediato deportivo del equipo. Murthy, en su nueva faceta de director general del club de Mestalla, estará en la Ciudad Deportiva para verse con el entrenador Albert Celades y el coordinador del área técnica del primer equipo, Jorge López, que hace las veces de director deportivo. La reunión ha tenido un objetivo claro, abordar el mercado de fichajes que se abre el miércoles uno de enero. En este sentido hay que recordar que Celades ha pedido reforzar el lateral derecho con carácter de urgencia y que el club está centrado en estos momentos en satisfacer su petición.

Sobre la mesa está el nombre de Joao Cancelo, que es el gran favorito en la lista de laterales derechos que maneja el club. Eso sí, el fichaje es complicado ya que se busca una cesión pura hasta final de temporada y de momento el Manchester City no está por la labor. A tal efecto, su entrenador, Pep Guardiola, se ha pronunciado recientemente al afirmar "espero que Cancelo se va a quedar, eso es lo que creo, sí". Eso sí, Guardiola dice en público que no quiere que Cancelo salga en enero pero no le da oportunidades, aunque no por ello hay que interpretarlo de forma obligada como una postura de fuerza, porque la realidad es que el City no tiene recambio para el portugués. Presidente, entrenador y 'director deportivo' analizarán la situación y la estrategia a afrontar de ahora en adelante, una vez ya saben la posición del Manchester City con respecto a Cancelo.

Pero no es la única reunión importante que ha tenido el presidente, ya que también ha hablado con Ezequiel Garay. El defensa argentino termina contrato el próximo mes de junio por lo que el miércoles día uno de enero puede firmar libre y a coste cero por cualquier equipo. La intención del Valencia CF es que siga y la del futbolista es seguir en el club, por ello, aunque no se había avanzado de manera significativa, los contactos entre las partes existen desde hace semanas, como dijo el presidente Anil Murthy en la pasada Junta de accionistas: "Estamos trabajando en las renovaciones de Carlos Soler -que ya se ha firmado-, Ferran Torres y otros". No se espera que la reunión de este martes sea definitiva pero lo cierto es que se puede afirmar que en los últimos días ha habido acercamientos muy positivos y la renovación de Garay va por muy buen camino. Está por ver si por una temporada o más pero desde el Valencia CF se respira optimismo y tranquilidad en este sentido.

