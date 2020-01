Caso Cancelo: malas noticias para el Valencia

Malas noticias para el Valencia CF en su intención de fichar a Joao Cancelo en el mercado de invierno. El Manchester City juega este miércoles partido de liga ante el Everton en el Etihad Stadium -el choque empieza a las 18:30- y el futbolista portugués está en el once titular de Pep Guardiola.

El técnico catalán ya dijo hace unos días que no cree que Cancelo vaya a salir del equipo en el mercado de invierno y tras ello le ha dado una oportunidad después de muchos partidos sin contar con él. Eso sí, el Manchester apenas tiene opciones de ganar el campeonato de liga porque está muy lejos del Liverpool, que es el líder, -a catorce puntos antes de que termine el partido ante el Everton- y por ello Guardiola ha hecho rotaciones en el equipo. Además de la de Cancelo, hay futbolistas menos habituales en el once como el portero Claudio Bravo, Foden o Gabriel Jesús. Este es el once titular de Guardiola: Bravo, Cancelo, Fernandinho, Eric García, Mendy, Rodri, Gundogan, Mahrez, Foden, De Bruyne y Gabriel Jesús.

La gran baza para el City en lo que queda de temporada es la Liga de Campeones, competición en la que ha quedado emparejado contra el Real Madrid en los octavos de final.