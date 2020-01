Reunión para renovar a Garay

El Valencia CF ha dado un pasito adelante en la renovación de Ezequiel Garay. El pasado martes 31 de diciembre de 2019, por la mañana, hubo una reunión en la Ciudad Deportiva entre el futbolista argentino y Jorge López, actual coordinador del área técnica del primer equipo, que está ejerciendo de director deportivo en funciones del club de Mestalla. Los contactos entre el Valencia CF y Garay se reanudaron en las últimas semanas, como ya dijo el presidente blanquinegro en la Junta de Accionistas celebrada el día 13 del mes pasado, y el encuentro del pasado martes es la confirmación del interés que tienen las dos partes, club y futbolista, de llegar a un acuerdo.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad deportiva y tras él las sensaciones son positivas, de lo que se puede deducir que es factible que próximamente se llegue a un acuerdo, pero lo cierto es que todavía no lo hay. Eso sí, no era una reunión que estuviera planteada para llegar a un acuerdo definitivo, al contrario, la intención era acercar posturas en busca de un acuerdo futuro, y es lo que se hizo. El futbolista argentino tiene 33 años y su contrato termina en junio de este año 2020 lo que quiere decir que ya es libre, es decir, ya puede negociar y firmar con cualquier club. De momento Garay no se ha comprometido con nadie a pesar de que algunos equipos han llamado a su puerta porque su primera intención es seguir en el Valencia CF. Desde el club se desprendía optimismo respecto a la posibilidad de renovar al argentino antes de la reunión con él del pasado martes, y también después, algo que se ha de considerar como significativo.

Pero la renovación de Ezequiel Garay no es el único frente abierto que tiene el club de Mestalla, ya que en este mes de enero se abre el mercado de invierno y el Valencia CF tiene la firme intención de acudir a él para reforzarse de cara a la segunda parte de la temporada. Como ha venido informando este periódico, el conjunto valencianista quiere fichar un lateral derecho porque así lo ha pedido el entrenador Albert Celades, y el futbolista que más gusta es el portugués Joao Cancelo. El actual jugador del Manchester City es el primero de la lista pero su fichaje es francamente complicado. Y hoy es más difícil que ayer porque el futbolista luso ha vuelto a jugar. La gran baza del Valencia CF para lograr la cesión de Cancelo hasta final de temporada es la voluntad del propio Cancelo a abandonar el City porque no dispone de minutos.

Joao sabe que se está jugando su participación en la próxima Eurocopa con la selección de Portugal y si no juega puede verse fuera de la lista final del seleccionador Fernando Santos. Pues bien, el Manchester City jugó ayer partido de liga ante el Everton en el Etihad Stadium y Cancelo no solo fue titular, además, jugó los noventa minutos. Es cierto que Guardiola hizo algunas rotaciones en el once titular –además de Cancelo jugaron otros tres poco habituales como el portero Claudio Bravo, el centrocampista Foden y el delantero Gabriel Jesús-, pero si Cancelo empieza a jugar y tiene la ocasión de convencer a Guardiola, las opciones del Valencia CF de ficharlo pasan de pocas a ninguna. Conviene recordar en este sentido que hace unos días, después del encuentro de liga que el Manchester City jugó ante el Sheffield United Guardiola habló en público de la situación de Cancelo y dijo "creo y espero que Cancelo no va a salir en enero". Al siguiente partido después de hacer estas declaraciones, Cancelo no solo es titular, además juega los noventa minutos. Eso sí, el City tiene pocas opciones de ganar la Premier porque está a diez puntos del Liverpool -que tiene dos partidos menos- y se juega la temporada en la Champions, donde ha quedado emparejado con el Real Madrid.