Jaume o Cillessen: el debate arde en la portería

Albert Celades mantendrá la incógnita de la portería hasta el final. El técnico del Valencia no despejó las dudas bajo palos y alimentó todavía más con sus declaraciones el primer debate futbolístico del año. ¿Mantendrá a Jaume Domènech o recuperará a Jasper Cillessen después de la lesión? Celades reconoce haber tomado una decisión, pero todavía no se lo ha comunicado personalmente a los jugadores.

«Sabemos lo que vamos a hacer, sabemos qué portero va a jugar, pero todavía no se lo hemos dicho a ellos, pero entiende que antes se lo comuniquemos a los jugadores», explicó Celades. El técnico tiene confianza en los dos porteros, pero solo puede jugar uno de los dos. Toca decidir.

Cillessen ha sido el portero titular de Celades desde que aterrizó en el banquillo del Valencia. El holandés fue la primera opción en LaLiga y en la Champions. Si Jaume jugó contra el Getafe (3-3) y Osasuna (3-1) fue por molestias físicas del exguardameta del Barcelona. La lesión de Cillessen en el gemelo durante el Derbi contra el Levante cambio el contexto en la portería.

Jaume entró en escena y aprovechó todas y cada una de las oportunidades que se le presentaron. Dejó la portería a cero en el Ciutat mientras estuvo bajo palos, fue uno de los héroes de Ámsterdam (0-1) en Liga de Campeones, brilló contra el Real Madrid en Mestalla (1-1) y despidió el año con otra gran actuación en Pucela. Si el Valencia sumó un punto fue gracias a Manu Vallejo y Jaume.

El 'gat' de Almenara ha demostrado que es primer portero del Valencia y está perfectamente preparado para asumir la responsabilidad de inicio. Se ha ganado la continuidad por méritos propios. El peso de la decisión recae en Celades. El técnico tendrá que elegir entre la meritocracia o la vuelta al orden establecido desde su llegada al Valencia. Hay teorías para todos los gustos y profesionales del fútbol que piensan que la verdadera justicia es devolver al futbolista al once una vez superada la lesión si hasta entonces su rendimiento era bueno. La cuestión es si Cillessen estaba siendo lo suficientemente contundente en la portería para no alimentar el debate. Parece que no.

La suerte entre comillas de Celades es que el mes de enero viene cargado de partidos y competiciones. El técnico podría dar a un portero las 4 jornadas de Liga y a otro la Supercopa y la Copa -entre 2 y 4 partidos en función de los resultados-. Habrá que esperar. El debate está servido.