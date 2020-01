Marcelino contra Lim: "Jugó como al parchís. Comí, comí y fuera"

Marcelino García Toral critica con dureza los métodos de Peter Lim en el Valencia CF. El asturiano había evitado hasta ahora referirse en público a las circunstancias que rodearon su salida del club el pasado mes de septiembre, pero la tregua parece ser que ha terminado.

El técnico participó en un tertulia deportiva en la Cadena Ser de Gijón junto a otro exvalencianista, Eloy Olalla, y el entrenador Juanjo Fernández. Ahí rompió el silencio y explicó de esta manera la decisión del máximo accionista del Valencia CF de prescindir de él tras dos años cumpliendo objetivos al frente del equipo:

"Tuvimos un problema. Pero es evidente que esto no fue contra mí, contra mi persona, el entrenador. Fue contra las personas que el propietario había elegido para modificar una dinámica negativísima del equipo con dos temporadas en el duodécimo puesto. Primero confió en Mateu Alemany y Alemany confío en mí y Pablo Longoria. Y esas personas tomaron las decisiones deportivas que cambiaron la dinámica del Valencia CF pero en un momento decidió prescindir de los tres: ahora te quito ahora te pongo. Jugó como al parchís, quito y ya está. Comí, comí y fuera", fueron sus curiosas palabras sobre la gestión de Peter Lim.

Marcelino, además, afirmó que al principio lo pasó mal porque no entendía la decisión pero ahora le toca mirar haciua adelante: "llega un momento en el que el dirigente decide prescindir de tus servicios, tuve 15 días fastidiados, no veía justicia en esa decisión, pero no tuve nada que ver en absoluto, no tuve ningún problema. Miro al futuro, no miro atrás porque no vale la pena".

En las últimas semanas su nombre ha aparecido vinculado a los banquillos de clubes como el Arsenal y el Mónaco, que finalmente confirmaron sus apuestas por Mikel Arteta y Robert Moreno. Marcelino parece decantarse por un futuro en ligas como la Premier o la Serie A italiana, más que en su posible regreso a LaLiga al menos a corto plazo.

Sobre el actual Valencia CF de Albert Celades dijo el técnico asturiano que "no veo muchas diferencias", aunque afirma que su idea es evitar el debate: "Vas acumulando años en este mundo y por mi forma de ser sabes discernir de a qué debes prestar atención en cada momento, me quedo con lo bueno, me quedo con lo que yo hago con los demás y lo que los demás hacen conmigo es su problema, no el mío".