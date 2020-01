El Klopp italiano, contra el Valencia CF

Fabio Capello es una voz autorizada en el fútbol. Por experiencia, por personalidad, por trayectoria en equipos del más alto nivel y por visión, el entrenador italiano (73 años) siempre aporta reflexiones interesantes. En esta ocasión, Don Fabio advierte al Valencia CF de lo que se va a encontrar en Champions y refuerza el estilo combativo del equipo bergamasco: «¿Si existe un Jürgen Klopp en Italia? Claro, Gasperini. La Atalanta es el equipo más europeo de todo el fútbol italiano». Presión alta, ataque rápido, llegadas por banda, un tridente explosivo –Papu Gómez, Ilicic, Duván Zapata– buen nivel físico y un despliegue a todo campo, por momentos, que sostiene la comparación con el Liverpool.

La Atalanta exige la mejor versión del Valencia, pero el techo del equipo de Celades es superior. No es la Juve y no llega al nivel del Inter, aunque es un adversario en un momento superior al de Napoli, por ejemplo. En la última jornada antes de la Navidad no barrió al Milan (5-0) por casualidad. Conciso y directo en una entrevista en La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello podía haber apostado por el nombre de cualquier otro entrenador al alza en el ecosistema italiano (Allegri, Conte, De Cerbi, Liverani), podría haber tirado de Simone Inzaghi, por el trabajo que está realizando al frente de la Lazio, pero se lanza con Gian Piero Gasperini (61 años) por su estilo de juego, por su discurso, por su capacidad para liderar e inspirar al vestuario y a una ciudad entera. El gran salto de la Atalanta no se entiende sin la llegada del entrenador de Grugliasco hace cuatro años. Estuvo cerca de ser destituido, pero encontró los Percassi tuvieron la pizca de paciencia necesaria para que Gasp alcanzase su máxima expresión: confianza en el talento de los jóvenes (sobre todo) y en el compromiso de los veteranos. El hombre clave del proyecto.