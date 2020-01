Celades habla de Jaume, Cillessen y la suplencia de Garay

Albert Celades fue uno de los protagonistas del partido lograr la victoria frente al Eibar mostrando la capacidad de adaptarse al encuentro al acertar con un cambio de sistema y las sustituciones. Además, no desvió ninguna pregunta tras el Valencia - Eibar:



¿Qué pasó al final? ¿Por qué no se cerró el partido? Al final se acabó sufriendo.

Si no cierras el partido es normal que sufras al final y cuando jugas contra un rival como el Eibar que para hacer peligro no necesita elaborar más aún, hemos jugado una primera media hora muy buena y hemos tenido ocasiones claras para hacer más goles, pero no hemos estado acertados en el último pase o delante del portero y es normal que al final puedas sufrir un poco. Pero hemos gestionado muy bien los últimos minutos a diferencias de otras veces y eso es para tenerlo en cuenta.

El Eibar adelantó líneas y mejoró en la segunda parte poniendo al Valencia en aprietos.

En la primera parte les hemos puesto en dificultades, en la segunda parte sí que es cierto que nos ha costado más, entendíamos que raiz del resultado favorable, ellos iban a asumir más riesgos, pero ellos siempre son un equipo decidido que va hacia adelante, en la segunda parte nos ha faltado el último pase porque a pesar de no tener fluidez, hemos llegado y hemos tenido ocasiones claras.

¿Cómo está el vestuario de cara a la Supercopa?

No nos ha dado tiempo para pensarlo, estamos disfrutando de este rato todavía, la mejor medicina para afrontar el siguiente partido es ganar el anterior y nos vamos a la Supecopa en una buena dinámica, era importante ganar delante de nuestra gente y ahora la Supercopa es un reto más para este equipo, sabemos de dificultad, pero vamos con la máxima ilusión y la mayor motivación.

¿Está Ferran ya para el debate de la selección absoluta?

Mi opinión es que hay que ir paso a paso, dejarles su tiempo y su espacio, está jugando a un gran nivel, pero lo mejor que le puede venir es la normalidad y que lo dejemos trabajar. Lo que me preocupa es que se prepare para el siguiente partido y siga con la dinámica tan buena.

¿Habría firmado ese 11 de septiembre terminar así la primera vuelta? ¿Qué nota se pone?

Nopongo notas, estoy aquí para trabajar intentando esforzarme al máximo, estamos contentos con la primera vuelta, no es una situación excepcional, pero es un situación buena, mi alegría es poder trabajar todos los días con este club y este grupo de jugadores.

Ha jugado Jaume con actuaciones decisivas. ¿Va a repartir competiciones?

Es una decisión que hemos tomado como cualquier otra, no tenemos nada establecido, iremos decidiendo sobre la marcha.

¿Por que no ha jugado Garay?

Ha sido una decisión técnica.

¿Ha influido la situación contractual?

No, no ha influido para nada.

Dijo que había hablado con él. sobre la renovación. ¿Qué percepción tiene de lo que piensa y lo que puede pasar?

Hablo con todos los jugadores, hablamos de su situación. Como dije, cuando hay una situación como esta lo ideal es que no dure mucho y todas las partes queden satisfechas y que el jugador se sienta valorado y querido. Yo ahora veo todo en esa situación.

¿Entiende que pueda pedir dos años?

Claro que sí, por pedir todo el mundo puede pedir lo que quiera. Es lícito que cada uno defienda sus intereses en una negociación.

¿Es un entrenador de rotar porteros o prefriere que vayan cogiendo confianza con continuidad?

Sobre la marcha decidiremos, no hay nada establecido, decidiremos en función de las sensaciones que vayamos teniendo.

¿Por qué ha apurado tantos los cambios?

A lo mejor, puede.... pensamos en fortalecer el centro del campo durante la segunda parte, pero nos daban algo de miedo los centros laterales y descuidar las bandas, es posible que hayamos tardado, pero me quedo con que los tres cambios han salido bien. Han hecho buenos minutos los tres y se han metido en el partido en pocos minutos y es muy dificil. Estoy muy contento de cómo han rendido.

Jaume ha ganado el debate en la portería, ¿mentalmente puede ser un plus de confianza?

Desconozco si ha ganado el debate... estamos contentos con todos los porteros, con Cillessen y con Cristian. Que juegue Jaume no significa que no estemos contentos con Cillessen, estamos contentos con todos, pero tenemos que decidir, los conocemos y dependiendo de las situaciones iremos tomando decisiones. Todos los jugadores quieren confianza, tenemos confianza en todos los jugadores que tenemos y por eso les hemos hecho jugar a todos.

Con menos lesionados va a tener que dejar a gente fuera sin jugar.

No hacer jugar a jugadores que crees que hacen merecimiento de jugar es la tarea más difícil para los entrenadores.

Cheryshev y Gameiro no se han despedido de la afición al final. ¿Ha ocurrido algo?

No que yo sepa.