Celades recupera colmillo

El Valencia despidió 2019 sin ninguno de sus tres delanteros 'titulares' sobre el césped. Rodrigo Moreno se retiró del José Zorrilla de Valladolid por culpa de una sobrecarga muscular fruto del desgaste físico y mental de las últimas semanas, mientras que Maxi Gómez y Kevin Gameiro proseguían la recuperación de sus lesiones en la enfermería de Paterna. Tuvo que ser Manu Vallejo quien solucionara la papeleta 'in extremis' durante el tiempo de prolongación. Por suerte, Albert Celades ha recuperado a su 'tridente' durante el parón navideño. Los tres vuelven a la lista de convocados un mes después. El hispano-brasileño, el uruguayo y el francés no coincidían en un partido desde el Derbi contra el Levante del pasado 7 de diciembre. Ahora vuelven a escena para que el Valencia afile sus colmillos desde el primer día del año. Marquen o no contra el Eibar, el equipo es más fuerte con ellos.

Celades se ha visto obligado a improvisar en ataque en ausencia de su tridente. Maxi fue el primer en caer con una microrrotura en el gemelo derecho en el Ciutat de València. Un contratiempo que obligó al técnico a apostar por la pareja Rodrigo-Gameiro contra el Ajax de Ámsterdam. El uruguayo tuvo que conformarse con ver la 'final' de la Champions desde la televisión de su casa con el riesgo que conllevaba la falta de un plan 'B' de garantías desde el banquillo. El francés, por si fuera poco, se rompió en Holanda con otra microrrotura fibrilar en el gemelo derecho. La misma lesión. Sin Maxi ni Gameiro disponibles, Celades improvisó una pareja inédita contra el Real Madrid. La apuesta del técnico fue adelantar la posición de Ferran Torres junto a Rodrigo para aprovechar la velocidad del de Foios y jugar a la espalda de la defensa blanca. La historia se repitió en Pucela. En aquel último partido de 2019 el técnico se decantó por Rubén Sobrino como socio de ataque de Rodrigo. El manchego no aprovechó su oportunidad y él mismo reconoció al final del partido que «podía dar más».

Celades celebra la recuperación de Rodrigo y el regreso a la lista de convocados de Maxi y Gameiro. No es para menos. Los números no dejan lugar a dudas. Rodrigo ha participado en 14 de los 37 goles del Valencia entre LaLiga y la Champions. Es decir, ha provocado el 40% de los goles del equipo con 4 goles -Chelsea, Ajax, Osasuna y Villarreal- y 10 asistencias -Lille, Chelsea, Barcelona, Leganés, Getafe, Alavés y Espanyol y Levante por partida doble-. Maxi, por su parte, ha participado en 8 goles. 6 llevan su firma en Liga contra Barcelona, Alavés, Getafe, Espanyol, Betis y doblete al Getafe. Además, asistió ante Lille y Villarreal. No menos importante son los números de Gameiro. Kevin computa 4 goles en LaLiga -Real Sociedad, Barcelona y Levante por partida doble- y 2 asistencias frente al Lille y Osasuna. Siempre suman. Celades tendrá que elegir. Rodrigo es fijo y Maxi Gómez está un puntito mejor físicamente que Kevin.

La aportación de los tres, con la inestimable ayuda de la segunda línea, permite que el Valencia llegue al final de la primera vuelta del campeonato convertido en un equipo de zona Europa en cuanto a capacidad goleadora se refiere por delante de rivales directos como el Atlético de Madrid o Sevilla. Lleva 28 tantos a favor. Solo menos que el Barcelona (47), Real Madrid (33), Real Sociedad (32) y Villarreal (31).