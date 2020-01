El plan de la portería

Jaume Doménech fue el elegido en la portería. Albert Celades sentó a Jasper Cillessen por decisión técnica por primera vez en la temporada. La meritocracia venció a la vuelta del orden establecido. El 'Gat' encadenó ayer su cuarta titularidad -Ajax, Madrid, Valladolid y Eibar- y volvió a responder a la confianza del entrenador con tres espectaculares paradas a Charles, Pedro León por partida doble y con buen juego de pies. Únicamente tuvo una mala salida por alto, pero el larguero se alió con él a cabezazo de Bigas. Jaume salió ovacionado con otra portería a cero. Desde que saltó al Ciutat por la lesión del holandés no ha recibido ningún gol en jugada. Solo dos a balón parado de Karim Benzema y Sergi Guardiola.

El entrenador apostó por Jaume, pero dejó claro que no hay un plan preestablecido y tomará decisiones «sobre la marcha». «Desconozco si ha ganado el debate, que juegue Jaume no significa que no estemos contentos con Cillessen, estamos contentos con todos, pero tenemos que decidir, los conocemos y dependiendo de las situaciones iremos tomando decisiones. Todos los jugadores quieren confianza, tenemos confianza en todos los jugadores que tenemos y por eso les hemos hecho jugar a todos. Sobre la marcha decidiremos, pero no hay nada preestablecido, decidiremos en función de las sensaciones», dijo.

Otro de las decisiones que dejó el partido fue la suplencia de Ezequiel Garay. El técnico se encargó de aclarar que no sentó al argentino por nada relacionado a su renovación. «Ha sido una decisión técnica. No, no ha influido para nada su situación contractual». Preguntado por la renovación aseguró: «Hablamos de su situación. Como dije, cuando hay una situación como esta lo ideal es que no dure mucho y todas las partes queden satisfechas y que el jugador se sienta valorado y querido. Yo ahora veo todo en esa situación». Celades entiende que pueda pedir dos años más. «Claro que sí, por pedir todo el mundo puede pedir lo que quiera. Es lícito que cada uno defienda sus intereses en una negociación», manifestaba.

El técnico lamentó no haber cerrado el partido antes. «Si no cierras el partido es normal que sufras al final y cuando jugas contra un rival como el Eibar que para hacer peligro no necesita elaborar más aún, hemos jugado una primera media hora muy buena y hemos tenido ocasiones claras para hacer más goles, no hemos estado acertados, pero hemos gestionado muy bien los últimos minutos», explicó.

Celades no quiso poner notas a una primera vuelta que definió como «buena». «No pongo notas, estoy aquí para trabajar, estamos contentos con la primera vuelta, no es una situación excepcional, pero es un situación buena, mi alegría es poder trabajar todos los días con este club y este grupo de jugadores».



«La Supercopa es un reto más»

La cabeza de todos ya está en Jeddah. «La Supercopa es un reto más para este equipo, sabemos de dificultad, pero vamos con la máxima ilusión y motivación», concluyó.

