Supercopa: Precaución con Maxi Gómez y Coquelin

Maxi Gómez y Coquelin abandonaron el césped de Mestalla con algún problema físico aunque nada importante, ambos estarán en perfectas condiciones para el partido del próximo miércoles, la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid en Jeddah (Arabia Saudí).

Albert Celades hizo el primer cambio pasado ya el minuto 70 de partido y el elegido fue Maxi Gómez. El delantero volvía al once titular, algo que no hacía desde la victoria al Villarreal del pasado 30 de noviembre en Mestalla. El uruguayo fue suplente el Derbi del Ciutat y baja contra Ajax, Real Madrid y Valladolid por lesión. El técnico estimó que no forzara disputando los noventa minutos después de varias semanas sin jugar, además había recuperado también a Gameiro y debía darle minutos también al francés para acelerar su puesta a punto.

Las alarmas saltaron un poco más tarde cuando Francis Coquelin se retiró del campo en los últimos minutos, a punto de cumplirse ya el noventa. Afortunadamente, el cambio fue única y exclusivamente por precaución, quizá hasta para perder algo de tiempo en esa fase final del choque ante el Eibar. El francés, al igual que Maxi, estará en plenas condiciones para enfrentarse al Real Madrid.

Celades, en cualquier caso, se congratula por el hecho de que parece haber pasado lo peor en la plaga de lesiones, pese al problema reciente de Manu Vallejo viene recuperando efectivos y algunos más que faltan por llegar a lo largo de este mes. En este sentido explicaba en la rueda de prensa posterior al partido frente al Eibar que "no hacer jugar a futbolistas que crees que hacen merecimientos para jugar es la tarea más difícil para los entrenadores".