La mejor protesta del Valencia CF es ganar la Supercopa

El desprecio por parte de la Real Federación Española de Fútbol no es más que un aliciente añadido en esta Supercopa de España para el Valencia CF, que viaja hasta Arabia Saudí con el firme convencimiento de darlo todo para volver con un título más en el palmarés. Pero la cosa no queda ahí. Además hay muchas ganas y motivaciones especiales en el vestuario para dar el gran golpe en el King Abdullah Stadium y alzar un título, un objetivo para el que hasta ahora solo se ha encontrado con trabas. Primero, obligado a disputar dos partidos para ganar el trofeo cuando en principio, una vez comenzada ya la competición, el reglamento establecía que FC Barcelona y Valencia CF debían disputar la final como campeones de LaLiga y la Copa del Rey. Y después con el polémico reparto económico que deja al club de Mestalla como gran perjudicado, es el que menor cantidad percibirá por esta Supercopa incluso si resulta campeón y además con gran diferencia respecto a Real Madrid, que no deja de acudir únicamente como invitado de la Federación, Barcelona y Atlético, primero y segundo en LaLiga.

Todo este caldo de cultivo ha generado una reacción no solo en el vestuario sino también a nivel de club. El Valencia CF, pese a que los organizadores del torneo no lo han considerado así, se siente campeón después de haber ganado la Copa de Sevilla y quiere esta Supercopa, la va a pelear como uno de los grandes objetivos de la temporada. De hecho incluso va a primar a la plantilla por ganarla y viaja este lunes día de los Reyes Magos con el firme propósito de no regresar en toda la semana, para hacerlo el próximo 13 de enero con un trofeo que no ha conseguido desde hace más de veinte años. Su único título data de agosto de 1999, cuando el equipo entrenado por Héctor Cúper se impuso a doble partido al Barcelona. Solo el meta Cillessen y el entrenador, Albert Celades, pueden presumir de haberla conquistado como futbolistas en la plantilla actual. Toda la polémica con el contrato y el reparto sobre el que sigue sin haber acuerdo quedará en segundo plano cuando empiece a rodar el balón. A dos días de jugar, el club sigue sin respuesta a su petición de un reparto más equitativo, pero no va a mendigar un solo euro a la Federación. La mejor protesta a esta injusticia a partir de este 8 de enero por parte del club es ganar.



Convencidos y mentalizados

El Valencia CF, además de esta motivación especial de llegar heridos en el orgullo, se presenta para disputar la semifinal en un buen momento, después de lograr su primera victoria de 2020, subir varios puestos en la clasificación y situarse a solo cuatro puntos de las plazas de Champions. Lleva en total siete partidos seguidos sin conocer la derrota y solo perdió uno de los últimos doce. «Vamos a Arabia Saudí a competir de tú a tú para ganar, queremos otro título», decía Daniel Wass después de haber derrotado el sábado al Eibar. «Con ilusión y en una buena dinámica», recalcaba Albert Celades.

Pese a la ausencia inesperada de Rodrigo Moreno, pieza clave para estos dos partidos que se pueden jugar en Jeddah, hay mucha confianza en que el equipo pueda superar al Real Madrid y plantarse en la final del próximo domingo. Hace apenas tres semanas estuvo a pocos segundos de noquear a los de Zidane en Mestalla, cuando Benzema igualó el marcador en el minuto 95.



La RFEF no ha variado en nada las condiciones económicas a pesar de que todo fueron buenas palabras después de la última reunión con el Valencia CF. Sin noticias del nuevo patrocinador que se iba a buscar para elevar al menos en parte el caché del club de Mestalla, que Rubiales ha valorado muy por debajo del resto de participantes. De hecho el Valencia firmó el contrato manifestando su desacuerdo.