Mensaje claro del Valencia CF: "No se vende"

Jordi Escobar no solo no se vende, además, el Valencia CF va a seguir apostando fuerte por él. Es la conclusión de una reunión de esta semana en la Ciudad Deportiva entre el futbolista y el club de Mestalla. Escobar es uno de los canteranos por los que apostó el Valencia CF hace unas temporadas, pero le está costando dar el salto al primer equipo, algo que sí han hecho, por ejemplo, Kang in Lee, y Ferran Torres. No es la primera vez que por diferentes circunstancias un canterano de cuyas cualidades futbolísticas nadie duda, no termina de arrancar.

La reunión en cuestión tuvo lugar el pasado viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva y en ella estaban el propio Jordi Escobar con el presidente del Valencia CF, Anil Murthy. Además, acudió un agente de la empresa de representantes de Eugenio Botas, que transmitió al club la posibilidad de abandonar la disciplina valencianista en este mercado invernal ante la falta de oportunidades. La respuesta que recibieron fue taxativa, Jordi Escobar no está en venta por menos de sesenta millones de euros –tiene una cláusula de 80-, a pesar de que al presidente se le transmitió en ese momento la posibilidad de que traer alguna oferta formal por él. Es más, el club tiene sobre la mesa el interés formal de La Roma para fichar al jugador que le hizo llegar de manera formal y a través de un papel, el representante José Seguí. Se habla incluso de que el FC Barcelona lo contemple como una opción para el filial si finalmente logra dar salida al valenciano Abel Ruiz.

Esta apuesta del Valencia CF por los canteranos que tiene en Ferran y Kang In a sus máximos exponentes, arrancó hace unos años, con Mateu Alemany como director general con estos tres futbolistas, de hecho, Escobar llegó a hacer toda la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Marcelino García Toral en el verano de 2018. Sin ir más lejos, hasta jugó en el Trofeo Naranja ante el Bayer Leverkusen. Entró en el minuto 84 de partido sustituyendo a Rodrigo Moreno y a punto estuvo de marcar gol, pero fue finalmente el coreano Kang in Lee quien remató de cabeza un balón en el segundo palo.

Ahí se separaron los caminos de ambos futbolistas porque Escobar, que es un año menor que el coreano, se quedó en dinámica del primer equipo hasta el punto que en enero de 2019 pasó a tener ficha, y el delantero pasó al Mestalla. El problema fue que en el filial no jugaba y terminó bajando incluso al juvenil división de honor. En esta temporada con el Valencia Mestalla, hasta el partido de este domingo ante el Cornellà solo había participado en cuatro partidos en los que fue suplente y solo jugó 99 minutos.

En definitiva, el Valencia CF redobla su apuesta por Jordi Escobar porque sigue pensando que tiene cualidades para llegar a ser futbolista del primer equipo, de ahí que no ha querido escuchar ofertas por él. Ahora, el futuro depende del propio Escobar y de los técnicos de la Academia, que logren el contexto idóneo para que siga creciendo como futbolista.