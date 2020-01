La reivindicación de Wass a base de dar goles

El Valencia CF busca un lateral derecho en el mercado, mientras Daniel Wass reivindica su firmeza en la posición. Ante el Eibar, el danés respondió con seguridad y fue determinante para llevar el 1-0 al marcador. El cabezazo de Maxi fue demoledor, pero el gol no se entiende sin la calidad del centro, perfecto. Son cuatro asistencias en LaLiga esta temporada, una más que todas las que concretó durante el curso 2918/19. En este apartado, dentro del marco del Valencia CF, sólo le supera Rodrigo, con seis pases de gol. En asistencias, Wass es uno de los mejores laterales –por derecha e izquierda– del campeonato. El listón está un poco más alto para la secretaría técnica. Mejorar a Wass empieza a ser una cuestión no fácil. El danés está tranquilo; asume el objetivo de mercado con naturalidad, consciente también de sus cualidades y del plus que supone su versatilidad.

Cristiano Piccini todavía tiene casi dos meses de recuperación por delante. El italiano podría estar listo para finales de febrero, con el objetivo subrayado de la vuelta de octavos Champions ante la Atalanta. En esa dirección, cuanto más tarde en llegar el refuerzo para el lateral derecho, menos sentido tendrá en este mercado de enero. Si el fichaje estuviera listo, su sentido práctico sería indiscutible... si llega en la última semana la operación admitiría debate. Wass está haciendo un trabajo muy profesional y luego está la consideración con Piccini. No es fácil encontrar un defensa que sume categoría, rendimiento inmediato, adaptación rápida y competencia sana. El vestuario es básico también. Joao Cancelo cumple con los requisitos, pero no es fácil.



Cerca de sus mejores números

Wass lleva dos goles y tres asistencias desde el 9 de noviembre. Está cerca de su mejor versión. Con cuatro asistencias ha igualado su aportación en el Celta 16/17 y tiene a tiro las 5 del curso 15/16. En su última campaña en Balaídos se fue hasta los nueve pases de gol. Palabras mayores. Wass habla en el campo.