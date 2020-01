Este es el once de la década del Valencia CF

El Valencia CF ha vivido diez años de muchos cambios a todos los niveles, desde la plantilla, entrenadores, dirigentes y hasta la propiedad del club, que pasó por primera vez en su historia a un inversor extranjero. No queda un solo futbolista en la plantilla que había hace una década, siendo el actual capitán Dani Parejo el que más se acerca en su novena temporada como blanquinegro. ¿Cuál sería el mejor once titular del Valencia CF en esta última década? Los aficionados se han manifestado durante los últimos días en una gran encuesta a través de la edición digital de SUPER, en la que posición a posición se ha ido formando ese equipo ideal que sin duda valdría hoy muchos millones de euros.

Otro de los grandes capitanes de la historia, David Albelda, es el único superviviente de la gran plantilla que conquistó los dos títulos de LaLiga en la década anterior. Jugó en el Valencia CF y tuvo su protagonismo el año 2013, pero en la memoria de los aficionados queda en el recuerdo el tándem casi perfecto que formó en el centro del campo con otro de los grandes, Rubén Baraja, desplazado del equipo ideal por el propio Parejo aunque por solo unos pocos votos. No hay duda de que sería un gran doble pivote el que formarían Albelda y Parejo.

La actual plantilla tiene un peso específico en las preferencias de los casi 10.000 aficionados que han dejado su voto en la encuesta. Además de Parejo, se cuelan entre los once mejores otros jugadores como Gabriel Paulista, José Luis Gayà, Ferran Torres y Rodrigo Moreno, quedando muy cerca otro de los canteranos del equipo como Carlos Soler. En la portería no hay debate, Diego Alves, el parapenaltis que defendió la portería del Valencia CF durante seis temporadas, no deja opción al resto de candidatos: Jaume, que se cuela como suplente, Guaita y Neto. Cancelo y Gayà dominan los laterales a pesar de que, sobre todo en la parte izquierda, la oposición es de auténtico nivel con Jordi Alba y Juan Bernat. En el centro, arrasa Nico Otamendi por delante de Gabriel, que se gana ser el compañero del General por delante de Garay, Mustafi, Mathieu y Ricardo Costa.

Con una ligerísima ventaja sobre Otamendi, el futbolista más valorado de todos los que se incluyeron en el sondeo es Juan Mata, ambos por encima de los 8.000 votos. Apenas da opción a Gonçalo Guedes en la banda izquierda, nada que ver con la enorme competencia que aparece en la derecha, donde emerge el gran momento de Ferran Torres para relegar a la suplencia al mismísimo Joaquín y a Carlos Soler, que pos su alta puntuación y su doble papel de banda y tercer centrocampista aparece como alternativa en el centro del campo.

La dura competencia en la delantera se resuelve con la abrumadora mayoría de registros para Rodrigo Moreno, que formaría pareja en ese once con Paco Alcácer. Serían las alternativas Roberto Soldado y Jonas, por delante de Zaza, Gameiro, Santi Mina y Maxi Gómez. Muchos de ellos estarán sin duda en el equipo de la década que viene.