Celades: "No pienso en una posible final, bastante tengo con el Madrid" EFE

Albert Celades, entrenador del Valencia, compareció este martes en la sala de prensa del estadio Al Ittihad, de Yeda (Arabia Saudí), en la previa de la primera semifinal de la nueva Supercopa de España. Lo hizo para analizar el partido ante el Real Madrid en el que ambos equipos se disputarán la posibilidad de pelear por el primer título del año el próximo domingo frente al vencedor de la otra semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid. Estas son las respuestas del técnico:



Nuevo formato, más igualdad

"Estamos centrados en el partido ante el Madrid, lo demás no lo controlamos. Nos intentamos adaptar a la nueva situación. Jugamos ante un gran rival, que muestra una solidez defensiva que hacía mucho tiempo que no veíamos, además de su talento en la parte ofensiva".



Las bajas en ambos equipos

"Nosotros llevamos mucho tiempo con dificultades en el tema de las bajas por lesiones. Nos intentamos adaptar a la situación, a los contextos que nos hemos encontrado. Tenemos bajas importantes, como la de Rodrigo, pero nos intentaremos adaptar y minimizar esas bajas lo máximo posible".



¿Quién será el portero ante el Real Madrid?

"Lo tengo decidido pero no puedo decirlo porque no se lo he dicho a los jugadores".



Cómo suplir la baja de Rodrigo

"No quiero desvelar mis intenciones, como es lógico. Pero sabiendo de la calidad de Rodrigo, intentaremos aprovechar los recursos que tenemos para tener el mejor rendimiento posible".



Referencia del partido de Liga

"No es lo mismo, ahora jugamos en terreno neutral. Es un reto grande para nosotros más allá de la grandeza del rival y así lo vamos a tratar"



Dosificar jugadores pensando en una posible final

"No pienso en el domingo, bastante tengo con pensar en el Madrid. Tendremos enfrente a un gran equipo. No pensamos en nada más, la verdad".