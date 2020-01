Horario y dónde ver el Valencia CF-Real Madrid de la Supercopa de España

Este miércoles el Valencia CF disputará ante el Real Madrid el primer asalto de la Supercopa de España. El conjunto de Zidane espera en la semifinal del torneo y va a exigirle al equipo que dirige Albert Celades una alta exigencia desde el primer día. El objetivo del Valencia CF, que acude a la cita como campeón de Copa del Rey, no es otro que competir hasta llegar a la final y ganarla. El partido se disputa a las 20:00 horas y podrá verse por TV a través de Movistar Liga de Campeones, también pueden seguirse los comentarios al minuto del encuentro en la web de Superdeporte.es.

Derrotar al Real Madrid en primera instancia es un reto que no va a ser nada sencillo y es que solo hace falta echar un vistazo a su trayectoria: no conoce la derrota desde hace casi tres meses. El Valencia CF se va a encontrar con un duro rival en su primer partido en Arabia Saudí, pero el conjunto de Mestalla está acostumbrado a competir con este tipo de exigencia y tiene razones de sobra para creer a pesar de la dificultad. En los dos precedentes más inmediatos frente a los blancos, de hecho, el Valencia CF no conoce la derrota y desde un tiempo a esta parte ha dado buenas muestras de que está capacitado para competir sin límites contra equipos de la talla del Chelsea FC, AFC Ajax, Atlético de Madrid, Sevilla FC o el propio Real Madrid.